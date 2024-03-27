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Трехлетний трудовой контракт: новое условие для студентов на бюджете

В Украине планируют провести реформу высшего образования

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Заместитель министр образования и науки Михаил Винницкий в интервью Апострофу рассказал, что студенты, которые будут поступать в высшие учебные заведения на базе государственного заказа, будут обязательно заключать трудовые соглашения на три года.

Трехлетний трудовой контракт: новое условие для студентов на бюджете

Бюджетное обучение обязывает к трехлетнему трудовому контракту

По словам Винницкого, такой подход позволит студентам с самого начала обучения иметь четкое понимание своего будущего места работы и будет способствовать их карьерной адаптации.

После успешного завершения половины образовательной программы студентам будет предложено первое место работы от будущего работодателя, с которым они заключат контракт. Впрочем, государство оставляет за студентами право выбора: они не обязаны соглашаться на первое предложенное рабочее место.

В случае отказа от заключения контракта студенты не будут вынуждены возвращать средства, потраченные на их образование по государственному заказу, но дальнейшее обучение смогут продолжить только на платной основе. Этот механизм направлен на повышение ответственности студентов за собственное обучение и будущее.

В то же время для тех, кто решит заключить контракт, предусмотрен материальный стимул: их стипендия будет увеличена до уровня минимальной зарплаты, что составляет 7100 гривен.

Оперированием этой программой будет заниматься Государственная служба занятости, целью которой является сбор и анализ данных о потребностях экономики в квалифицированных специалистах. Целью этого подхода является не только обеспечить выпускников рабочими местами, но и адаптировать образовательные программы к реальным потребностям рынка труда, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию страны.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул, что у этой инициативы широкий спектр потенциальных участников, включая не только государственные учреждения, но и частный сектор.

"Любое предприятие, независимо от формы собственности, сможет предоставить информацию о своих будущих потребностях в специалистах и о готовности предоставить им рабочие места", — сказал он.

Напомним, что около 260 тысяч абитуриентов в этом году поступают в украинские вузы. Несмотря на войну, значительная часть молодежи выбирает обучение на родине. Такие данные предоставил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-03-19/reforma-obrazovaniya-doljna-zastavit-vuzyi-gonyatsya-za-abiturientami---zamglavyi-mon/56970?fbclid=IwAR22qQQsCD-QOp7nH2RBMiTY57wi3mkAgCvT19C2ytCXrT34pqWNPfaMhbY
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