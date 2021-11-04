Трехчасовое дезиформационное видео об Украине - что возмутило зрителей российского блоггера-миллионника

Российский блоггер опубликовал видео об Украине в своем Youtube-канале, сообщает информационное агентство УНИАН. Видео набрало больше негативных реакций, чем положительных. Зрители советуют автору почитать учебник украинской истории.

Кадр из фильма Ильи Варламова - скрин Youtube

Илья Варламов подготовил видео, продолжительностью 2 часа. 45 мин., под названием "Украина: хитрость Кучмы, коррупция Порошенко, реформы Зеленского". Появилось оно 2 ноября и уже имеет более 800 тыс. просмотров, более 37 тыс. комментариев и успело набрать 34 тыс. негативных реакций против 30 тыс. положительных.

Тема видео – история Украины 20 века. Содержание наполнено искажениями и умолчаниями, утверждает информагентство. Автор, позиционирующий себя как либерал, не говорит об агрессии России против Украины, публикует карту Украины без Крыма и называет оккупацию "присоединением".

Блогер подготовил фильм как часть авторской серии "30 лет без СССР". В списке воспроизведения уже есть 12 видео: о Молдове, Грузии, Беларуси, Эстонии, Латвии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, а также об Афганистане как причине распада СССР. Основной нарратив фильмов, как пишет УНИАН, – ностальгия современных граждан этих стран о жизни в Союзе 15-ти республик.

Зрители делились впечатлениями от фильма Варламова в комментариях. Больше всего поддержки получил комментарий, в котором замечено, что автор, видимо, изучал историю Украины по передачам российской пропагандистки Скабеевой. Также ему советуют купить учебник по истории или поехать в Донецк и оценить произошедшие там "улучшения".

Напомним, что в 2017 году Варламову был запрещен въезд в Украину сроком на пять лет. Причина запрета – посещение оккупированного Крыма в 2014-2016 гг.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о проблемах со списком россиян, создающих угрозу украинской культуре: в него внесли Валентина Томусяка, актера, окончившего Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и много снимавшегося в Украине, а также в фильмах, где производителями были Россия, Беларусь и Польша.

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