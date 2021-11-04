Министр культуры обратился в СБУ: при чем здесь Валентин Томусяк

Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, он 3 ноября подал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал под санкции. Об этом он написал в Telegram



Министр Александр Ткаченко, фото Facebook

Мужчину включили в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины. По словам Министра, в Министерстве культуры и информационной политики договорились о сотрудничестве со Службой безопасности. В минкульте помогут верифицировать творческих людей и художников.

В СБУ сообщили, что актера уберут из санкционного списка, сообщает Сегодня. А включили его в список за то, что он якобы снимался в российском фильме, хотя это не так. Потом начали проверять информацию. Официальный ответ готовят в пресс-службе.

В Facebook актер прокомментировал событие, назвав его досадным и шокирующим и подчеркнул, что перед ним власти должны извиниться за такую ошибку.

"Мне странно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", — написал Томусяк .

Как сообщал портал "Комментарии", Украина стала первой, получившей от США лицензию на проведение "Олимпиады гениев". Уже стало известно, кто будет возглавлять Genius Olympiad Ukraine и какие еще страны будут проводить такие олимпиады. После победы на общегосударственном этапе украинские исследователи экологических процессов смогут поехать на международный финал, где соберутся лучшие юные ученые.

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