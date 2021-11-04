Министр культуры обратился в СБУ: при чем здесь Валентин Томусяк

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Козлова Альбіна
Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, он 3 ноября подал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал под санкции. Об этом он написал в Telegram
Министр Александр Ткаченко, фото Facebook
Мужчину включили в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины. По словам Министра, в Министерстве культуры и информационной политики договорились о сотрудничестве со Службой безопасности. В минкульте помогут верифицировать творческих людей и художников.
В СБУ сообщили, что актера уберут из санкционного списка, сообщает Сегодня. А включили его в список за то, что он якобы снимался в российском фильме, хотя это не так. Потом начали проверять информацию. Официальный ответ готовят в пресс-службе.
В Facebook актер прокомментировал событие, назвав его досадным и шокирующим и подчеркнул, что перед ним власти должны извиниться за такую ошибку.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина стала первой, получившей от США лицензию на проведение "Олимпиады гениев". Уже стало известно, кто будет возглавлять Genius Olympiad Ukraine и какие еще страны будут проводить такие олимпиады. После победы на общегосударственном этапе украинские исследователи экологических процессов смогут поехать на международный финал, где соберутся лучшие юные ученые.
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