Транзит российской нефти через Украину продолжается, но есть один неприятный РФ нюанс

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 млн тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 16%. Это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно, и за всю историю независимости Украины — с 1991-го. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет профильное издание ExPro,

Транзит российской нефти. Фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего российской нефти в 2024 году было поставлено в Венгрию — более 4,7 млн тонн, что практически соответствует объемам поставок в 2023-м. Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн тонн нефти (-15%) и в Чехию — 2,7 млн тонн (-35%).

По оценкам экспертов, Украина получила почти 10 млрд грн, или $250 млн, за транзит российской нефти в 2024 году. При этом в 2023 году Украина получила почти 9,4 млрд грн, или более $255 млн, за транзит российской нефти.

В то время как транзит российского газа через Украину завершился 1 января 2025 года в связи с окончанием пятилетнего контракта, транзит нефти из РФ продолжается и в январе. Среднесуточный объем транзита в первую неделю января составил около 34,9 тыс. тонн — на 14% больше, чем в декабре.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Об этом пишет "Reuters". Интересно, что раньше Белый дом максимально откладывал введение подобных санкций. Теперь же уходящий с должности глава американского государства Джо Байден предположил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. При этом глава Белого дома объяснил этот шаг, назвав его критично важным для ограничения возможностей российского диктатора Путина вести войну против Украины. Между тем, появилась информация, что Великобритания вслед за США также ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов – компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". В свою очередь, реагируя на санкции, ценники на нефть уже подскочили почти на 3%, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Что можно сказать о данном санкционном давлении на Россию? Действительно ли оно может нанести серьезный удар по российской экономике? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



