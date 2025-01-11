Таких санкций мы ждали давно: треснет ли теперь теневой флот Путина, что будет с экономикой РФ

Новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Об этом пишет "Reuters". Интересно, что раньше Белый дом максимально откладывал введение подобных санкций. Теперь же уходящий с должности глава американского государства Джо Байден предположил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. При этом глава Белого дома объяснил этот шаг, назвав его критично важным для ограничения возможностей российского диктатора Путина вести войну против Украины. Между тем, появилась информация, что Великобритания вслед за США также ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов – компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". В свою очередь, реагируя на санкции, ценники на нефть уже подскочили почти на 3%, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Что можно сказать о данном санкционном давлении на Россию? Действительно ли оно может нанести серьезный удар по российской экономике? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Теневой танкерный флот точно выкинут с рынка

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание на то, что нефть, которая идёт из России в Индию и Китай, идёт в рамках прайс-кэпа. И там проблем нет. Американцы вводят санкции против тех 20% российской нефти, которую Москва продаёт выше прайс-кэпа.

"Теневой танкерный флот нужен России для того, чтобы возить нефть дороже прайс-кэпа. Если у вас стоимость нефти меньше 60 долларов за баррель, вы можете абсолютно легально вести нефть белым флотом, суда которого могут страховать европейские компании. Но такие компании, как "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" нужны для того, чтобы застраховать корабль, который везёт нефть выше прайс-кэпа. Поэтому, когда мы говорим об ударе по российской экономике, во-первых, это будет касаться только теневого танкерного флота, благодаря которому Россия продавала нефть выше 60 долларов за баррель. А, во-вторых, самое главное во всех этих санкциях есть даже не то, что увеличилось количество, танкеров, которые попали под санкции, а то, что введены санкции против двух крупнейших страховых компании РФ, которые страховали эти корабли. Введены санкции против компаний "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", — отметил эксперт.

Олег Пендзин говорит, что в мире огромное количество танкерного металлолома стоит мёртвым грузом по портам. Можно вспомнить недавнюю историю о том, как финская береговая служба признала непригодным для мореплавания российский танкер. На танкере нашли 32 неисправности, три из них – критические. И, чтобы устранить эти 32 нарушения, нужно заплатить больше, чем будет стоить весь этот танкер.

"Дело в том, что все танкера, которые сейчас ходят в рамках теневого нефтяного флота РФ, имеют приблизительно такое же техническое состояние. И ни одна вменяемая страховая компания этот металлолом страховать не будет. И вот только сейчас, когда ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования", автоматически их выбросили с мирового страхового рынка. Ни один корабль, застрахованный в этих страховых компаниях, не сможет войти в порт, потому что они подстанционные. Всё это сейчас так ожесточилось в связи с тем, что европейцы подняли большой крик из-за возможной экологической катастрофы, если что-то произойдёт в Балтийском море. А именно 70% теневого танкерного флота идет через Балтику. А, если мы с вами говорим о российских страховых компаниях, они точно не смогут обеспечить страховые платежи, если в Балтике произойдёт экологическая катастрофа", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он добавляет, если в Балтийском море будет вылив нефти из танкера, то можно ставить крест на экологии Балтики. А те страны, которые считают Балтийское море своим внутренним морем на экологии, можно сказать, помешаны.

"Речь идет о финнах, датчанах, немцах, поляках… И это, если ещё не говорить о латвийцах, эстонцах, литовцах. Все эти страны крайне болезненно сегодня относятся к экологии. Поэтому все эти санкции и американские, и британские и санкции Евросоюза, которые уже готовятся в 16-м пакете, нужно рассматривать в комплексе. Теневой танкерный флот они точно выкинут с рынка", – констатировал эксперт.

У России уменьшится возможность наращивать производство оружия

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, на сегодняшний день те санкции, которые ввели США против российской нефти, они по сравнению с другими санкциями, которые были введены ранее, наиболее жесткие. Именно против энергетического сектора России. В частности, против экспорта российской нефти.

"Мы, конечно, удивляемся, почему так поздно введены эти санкции, только в конце каденции Байдена. Хотя логика все же просматривается. Очевидно, что Джо Байден не хотел вводить такие жесткие санкции до президентской избирательной кампании, чтобы не отклонить приверженность определенной категории американских избирателей, которые остро реагируют на удорожание того же топлива на американском рынке. Ну, а то, что Байден пошел на этот шаг именно сейчас, может свидетельствовать о том, что он хочет сделать максимально возможные шаги, демонстрирующие преданность поддержке Украины, что означало бы лидерство США в развитии демократии в мире. Это первый момент", – отметил Андрей Новак.

По его словам, второй момент состоит в том, что синхронно с американскими санкциями подобные санкции против российской нефти ввела Великобритания.

"Это, безусловно, усилит действие американских санкций и теперь России будет гораздо сложнее использовать теневой танкерный флот, который она использовала в обход ранее принятых санкций. Речь идет о флоте очень старых танкеров, которые застрахованы не в западных компаниях, а, преимущественно, в азиатских, африканских. Теперь даже этот теневой флот Россия сможет использовать в разы меньше. Потому что уже есть предварительный отказ пяти крупнейших китайских портов принимать российские суда из-за опасений попасть под предыдущие санкции. Если вводятся еще и крайние санкции США, и Великобритании, то, я уверен в том, что Китай, возможно, даже откажется от приема российских танкеров во все свои порты. Аналогичное решение можно ожидать от Индии. Китайский и индийский рынки были на сегодняшний день основными рынками сбыта нефти для России. И такой крайний санкционный удар сильно ударит по возможности России экспортировать один из своих основных товаров, которым является нефть. Это, в свою очередь, значительно уменьшит валютные доходы России, уменьшит возможность России финансировать войну против Украины", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Третий момент, на котором остановился Андрей Новак, состоит в том, что помимо американских и британских санкций практически в тот же день ввела санкции против России Япония. Они не синхронны с американскими и британскими санкциями. Япония ввела свой пакет санкций, учитывая специфику экспортно-импортных международно-экономических отношений с Россией.

"Япония ввела санкции против 33-х организаций и 12 физических лиц, а также против 53 фирм в других странах, наиболее помогавших России. Речь идет о фирмах в Китае, Турции, ОАЭ, Таиланде, Казахстане, Киргизии. Японские санкции, кроме замораживания российских активов, касаются запрета экспорта электроники, чипов, что обязательно нужно для производства дальнобойного оружия. Это, в свою очередь, также уменьшает возможность России наращивать производство оружия, которое оно сейчас использует в войне против Украины", – отметил председатель Комитета экономистов Украины.

Подытоживая Андрей Новак отметил, что в комплексе санкции этих трех крупных государств (США, Великобритании и Японии) сейчас очень серьезно ограничат возможности России, с одной стороны, продавать нефть, и таким образом уменьшат ее валютные доходы, а с другой стороны, снизят возможности производства оружия из-за дефицита важной электроники, программных продуктов и так далее.

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