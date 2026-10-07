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Трамп заявил о скором разговоре с Путиным – в Кремле раскрыли, что с ним не так

Москва пока не согласовала новый контакт президентов, однако Песков уверяет: если инициатива поступит из Вашингтона, переговоры организуют быстро

7 октября 2026, 14:16
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Кравцев Сергей

Новый телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не согласован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Белого дома.

Трамп заявил о скором разговоре с Путиным – в Кремле раскрыли, что с ним не так

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, конкретной договоренности о дате и времени разговора сейчас нет. При этом Москва, судя по заявлению Пескова, готова оперативно согласовать контакт, если соответствующая инициатива поступит от американской стороны.

"Я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Таким образом, заявление Трампа о предстоящем разговоре пока не означает, что переговоры президентов уже поставлены в график. Американский лидер ранее сообщил, что намерен "очень скоро" провести телефонную беседу с Путиным.

При этом в Кремле не стали отрицать саму возможность нового контакта. Напротив, Песков дал понять, что российская сторона готова быстро перейти от заявления о намерениях к организации разговора.                              

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Среди тем, которые обсуждаются американской стороной, оказалась ситуация вокруг возможного случая легочной чумы в Иркутской области.

"Очень скоро", — ответил Дональд Трамп на вопрос о том, когда состоится его разговор с Путиным. При этом американский президент не стал раскрывать подробности возможного контакта.




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