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Трамп заявив про швидку розмову з Путіним – у Кремлі розкрили, що з нею не так

Москва поки не погодила новий контакт президентів, проте Пєсков запевняє: якщо ініціатива надійде з Вашингтона, переговори організують швидко

7 жовтня 2026, 14:16
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Кравцев Сергей

Нова телефонна розмова між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним поки не погоджена. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи недавні слова голови Білого дому.

Трамп заявив про швидку розмову з Путіним – у Кремлі розкрили, що з нею не так

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, конкретної домовленості про дату та час розмови зараз немає. При цьому Москва, судячи із заяви Пєскова, готова оперативно узгодити контакт, якщо відповідна ініціатива надійде від американської сторони.

"Я не сумніваюся, що його буде оперативно погоджено", — сказав Дмитро Пєсков журналістам.

Таким чином, заява Трампа про майбутню розмову поки не означає, що переговори президентів уже поставлені у графік. Американський лідер раніше повідомив, що має намір "дуже скоро" провести телефонну розмову з Путіним.

При цьому в Кремлі не стали заперечувати можливість нового контакту. Натомість, Пєсков дав зрозуміти, що російська сторона готова швидко перейти від заяви про наміри до організації розмови.                                                        

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має намір провести телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Серед тем, які обговорюються американською стороною, виявилася ситуація навколо можливої нагоди легеневої чуми в Іркутській області.            

"Дуже скоро", — відповів Дональд Трамп на запитання про те, коли відбудеться його розмова з Путіним. При цьому американський президент не розкривав подробиці можливого контакту.




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