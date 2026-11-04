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Трамп, Путин и Си за одним столом: Китай ответил, что может измениться в мире после встречи

Пекин начал консультации по организации трехстороннего саммита лидеров США, России и Китая

4 ноября 2026, 12:45
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Кравцев Сергей

Китай приступил к подготовке возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Bloomberg.

Трамп, Путин и Си за одним столом: Китай ответил, что может измениться в мире после встречи

Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

По ее словам, оба лидера публично выразили заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом месяце должен пройти в китайском Шэньчжэне.

"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США", — отметила Мао Нин.

В Bloomberg обращают внимание, что подобный формат может иметь серьезные геополитические последствия. В частности, участие Путина в переговорах на таком уровне потенциально поможет Кремлю ослабить международную изоляцию, возникшую после полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, Си Цзиньпин может получить роль посредника в возможном сближении Вашингтона и Москвы.

Издание подчеркивает историческую необычность подобного формата. Ближайшей аналогией трехсторонней встречи лидеров крупнейших держав журналисты называют Ялтинскую конференцию 1945 года, в которой участвовали Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

Пока официального подтверждения проведения саммита нет. Однако сам факт дипломатических консультаций уже привлекает внимание: потенциальная встреча трех лидеров может повлиять на международную повестку, включая вопросы войны России против Украины.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-04/china-confirms-talks-with-russia-us-on-first-trilateral-meeting
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