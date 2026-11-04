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Трамп готовится к встрече с Путиным и Си: Кремль раскрыл детали масштабных переговоров

Москва заявила о согласовании возможного трехстороннего саммита с участием президентов США, России и Китая

4 ноября 2026, 08:08
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Кравцев Сергей

В международной политике может состояться одна из самых заметных дипломатических встреч года. США, Россия и Китай обсуждают возможность организации трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп готовится к встрече с Путиным и Си: Кремль раскрыл детали масштабных переговоров

Путин, Си Цзиньпин та Трамп. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, стороны рассматривают такую встречу как целесообразную и потенциально полезную. Сейчас продолжается согласование организационных вопросов, а окончательные договоренности могут появиться уже в ближайшие дни.

"У участников возможной встречи есть общее понимание того, что она была бы уместной и весьма полезной. Сейчас идет работа по ее согласованию", — сообщил Песков.

Как пишет Politico, одним из возможных вариантов проведения переговоров является саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ожидается, что в мероприятии примут участие все три лидера, что создает подходящие условия для их личного контакта.

Ранее Владимир Путин также публично высказался в поддержку трехстороннего формата. При этом российский президент подчеркнул, что реализация инициативы во многом зависит от позиции Пекина.

Потенциальная встреча приобретает особое значение на фоне напряженных отношений между ведущими мировыми державами и продолжающейся войны России против Украины. Участие Трампа, Путина и Си за одним столом могло бы стать важным дипломатическим сигналом и открыть дополнительные возможности для обсуждения международных конфликтов и вопросов безопасности.

Однако пока речь идет только о подготовке переговоров, а не о подтвержденном саммите. Неизвестно также, какие конкретные вопросы могут оказаться в центре внимания лидеров и будет ли затрагиваться тема российско-украинской войны.

Если договоренности будут достигнуты, ноябрьский форум АТЭС может превратиться в площадку для переговоров, способных повлиять на дальнейший баланс сил в мире.

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Источник: https://www.politico.eu/article/moscow-is-helping-arrange-us-russia-china-meeting-spokesperson-peskov-says/
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