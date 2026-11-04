Трамп готується до зустрічі з Путіним та Сі: Кремль розкрив деталі масштабних переговорів

У міжнародній політиці може відбутися одна із найпомітніших дипломатичних зустрічей року. США, Росія та Китай обговорюють можливість організації тристороннього саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Путін, Сі Цзіньпін та Трамп. Фото: із відкритих джерел

За словами представника Кремля, сторони розглядають таку зустріч як доцільну та потенційно корисну. Наразі триває узгодження організаційних питань, а остаточні домовленості можуть виникнути вже найближчими днями.

"У учасників можливої зустрічі є спільне розуміння того, що вона була б доречною та дуже корисною. Зараз триває робота щодо її погодження", — повідомив Пєсков.

Як пише Politico, одним із можливих варіантів проведення переговорів є саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланований на 18–19 листопада у китайському Шеньчжені. Очікується, що у заході візьмуть участь усі три лідери, що створює відповідні умови для їхнього особистого контакту.

Раніше Володимир Путін також публічно висловився за підтримку тристороннього формату. При цьому російський президент наголосив, що реалізація ініціативи багато в чому залежить від позиції Пекіна.

Потенційна зустріч набуває особливого значення на тлі напружених відносин між провідними світовими державами та війни Росії проти України, що триває. Участь Трампа, Путіна та Сі за одним столом могла б стати важливим дипломатичним сигналом та відкрити додаткові можливості для обговорення міжнародних конфліктів та питань безпеки.

Однак поки що йдеться лише про підготовку переговорів, а не про підтверджений саміт. Невідомо також, які конкретні питання можуть опинитися в центрі уваги лідерів і чи порушуватиметься тема російсько-української війни.

Якщо домовленостей буде досягнуто, листопадовий форум АТЕС може перетворитися на майданчик для переговорів, здатних вплинути на подальший баланс сил у світі.

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