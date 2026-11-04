logo_ukra

BTC/USD

78442

ETH/USD

2325.82

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трамп, Путін та Сі за одним столом: Китай відповів, що може змінитися у світі після зустрічі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп, Путін та Сі за одним столом: Китай відповів, що може змінитися у світі після зустрічі

Пекін розпочав консультації щодо організації тристороннього саміту лідерів США, Росії та Китаю

4 листопада 2026, 12:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай розпочав підготовку можливої зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Bloomberg.

Трамп, Путін та Сі за одним столом: Китай відповів, що може змінитися у світі після зустрічі

Трамп, Сі Цзіньпін та Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, обидва лідери публічно висловили зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який цього місяця має пройти в китайському Шеньчжені.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами з приводу можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", — зазначила Мао Нін.

У Bloomberg звертають увагу, що такий формат може мати серйозні геополітичні наслідки. Зокрема, участь Путіна в переговорах на такому рівні потенційно допоможе Кремлю послабити міжнародну ізоляцію після повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, Сі Цзіньпін може отримати роль посередника у можливому зближенні Вашингтона та Москви.

Видання наголошує на історичній незвичайності подібного формату. Найближчою аналогією тристоронньої зустрічі лідерів найбільших держав журналісти називають Ялтинську конференцію 1945 року, в якій брали участь Йосип Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчілль.

Поки що офіційного підтвердження проведення саміту немає. Проте сам факт дипломатичних консультацій вже привертає увагу: потенційна зустріч трьох лідерів може вплинути на міжнародний порядок денний, включаючи питання війни Росії проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готується до зустрічі з Путіним та Сі: Кремль розкрив деталі масштабних переговорів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-04/china-confirms-talks-with-russia-us-on-first-trilateral-meeting
Теги:

Новини

Всі новини