Трамп, Путін та Сі за одним столом: Китай відповів, що може змінитися у світі після зустрічі

Китай розпочав підготовку можливої зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Bloomberg.

Трамп, Сі Цзіньпін та Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, обидва лідери публічно висловили зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який цього місяця має пройти в китайському Шеньчжені.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами з приводу можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", — зазначила Мао Нін.

У Bloomberg звертають увагу, що такий формат може мати серйозні геополітичні наслідки. Зокрема, участь Путіна в переговорах на такому рівні потенційно допоможе Кремлю послабити міжнародну ізоляцію після повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, Сі Цзіньпін може отримати роль посередника у можливому зближенні Вашингтона та Москви.

Видання наголошує на історичній незвичайності подібного формату. Найближчою аналогією тристоронньої зустрічі лідерів найбільших держав журналісти називають Ялтинську конференцію 1945 року, в якій брали участь Йосип Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчілль.

Поки що офіційного підтвердження проведення саміту немає. Проте сам факт дипломатичних консультацій вже привертає увагу: потенційна зустріч трьох лідерів може вплинути на міжнародний порядок денний, включаючи питання війни Росії проти України.

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