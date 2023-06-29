Трагедия батискафа "Титан": удалось ли обнаружить останки погибших

Береговой охране США удалось отыскать и поднять со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан" и вероятные останки людей, которые находились на борту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Береговой охраны США.

Обломки батискафа Титан. Фото: из открытых источников

"Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места глубоководного аппарата "Титан". Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения", — говорится в сообщении пресс-службы.

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По словам представителя береговой охраны, расследование крушения "Титана" продолжается. Его ведет команда следователей из нескольких стран.

"Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому крушению "Титана", — заявил начальник ведомства капитан Джейсон Нойбауэр.

Стоит отметить, батискаф "Титан" пропал в Атлантическом океане 18 июня. На его борту находились пять человек, которые направлялись к обломкам лайнера "Титаник". Спустя 5 дней, 23 июня, было объявлено об обнаружении обломков батискафа. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. Вскоре Командующий первым округом Береговой охраны США Джон Могер заявил, что все члены экипажа погибли при трагических обстоятельствах. Морские агентства и полиция Канады проводят собственное расследование аварии.



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