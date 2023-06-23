Новые подробности о пропавшем рядом с "Титаником" батискафе: почему погружение оказалось роковым

Новость об исчезновении туристической субмарины OceanGate Expeditions, следовавшей к обломкам легендарного "Титаника", вызвала интерес в сети. Однако впоследствии стали появляться факты о конструкции батискафа. Эти факты как минимум настораживают. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "IT-community".

Батискаф, пропавший рядом с «Титаником». Фото: сайт ITC.ua

СМИ отмечает, что первое, что удивляет, разработчики совершенно не позаботились о безопасности. Сам дизайн уже говорит о том, что погружение было крайне опасным и рискованным. Второе, что вызывает удивление – это то, что управление батискафа осуществлялось беспроводным игровым контроллером Logitech F710 2010 выпуска, стоимостью всего 30 долларов.

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К тому же репортеры "BBC" узнали, что лодка полностью заперта болтами снаружи: даже если судно поднимется на поверхность, пассажиры не выберутся из него без посторонней помощи и могут просто задохнуться. Во время прошлогодней видеоэкскурсии для CBS в ноябре 2022 года CEO OceanGate Expeditions Стоктон Раш хвастался наличием на судне всего одной кнопки и говорил, что подлодка должна походить на лифт.

Журналист CBS Дэвид Пог отметил, что многие части подводной лодки кажутся кустарными: используются обычные компьютерные дисплеи, строительные трубы как балласт и другие случайные элементы. Раш держал в руках беспроводной контроллер Logitech F710 с напечатанными на 3D-принтере усовершенствованными джойстиками и заявил: "Мы запускаем все это с помощью этого игрового контроллера".

Во время подготовки репортажа подлодка терялась на несколько часов – к счастью, журналист тогда был на поверхности. Во время пребывания Пога внутри связь с поверхностью поддерживалась.



Точная причина исчезновения подлодки пока неизвестна. Усилия сосредоточены на поиске, после чего расследование постарается определить причину инцидента. К поискам власти привлекли гидроакустические буи и самолеты с возможностью подводного обнаружения. В понедельник днем ​​береговая охрана США подсчитала, что у Титана остается кислорода на 70-96 часов.



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