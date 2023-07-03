Трагедия батискафа "Титан": СМИ узнали, как провели последние минуты погибшие

Пассажиры, которые находились на борту затонувшего подводного аппарата "Титан", по всей видимости, провели свои последние минуты, слушая музыку во тьме. Единственное, что могли видеть люди, оказавшиеся в ловушке, это облики морских существ в глубине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Independent".

Батискаф, пропавший рядом с «Титаником». Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что отец и сын Шахзада Дауд, 48 лет, и Сулеман Дауд, 19 лет, оказались среди погибших.

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Кристин Дауд, жена Шахзады и мать Сулемана рассказала, как проходило приготовление к тому злополучному погружению. Тогда их семья получила особые рекомендации от Стоктона Раша, пилота судна и гендиректора OceaGate, компании, организовавшей это погружение.

Среди рекомендаций Раша были указания к потреблению пищи за день до путешествия, нужно было употреблять пищу, которая бы содержала минимальное количество шлаков. Путешествия должно было занять примерно 12 часов. Пассажиры получили рекомендации одеть теплые зимние носки и шапку. Ведь, чем глубже погружался бы батискаф, тем становилось бы холоднее. Хоть погружение было в глубочайшую тьму, все же был шанс увидеть биолюминесцентных существ. Стоктон Раш посоветовал всем загрузить на телефон свои любимые трэки, чтобы путешествие проходило веселее.

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