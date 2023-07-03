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Трагедия батискафа "Титан": СМИ узнали, как провели последние минуты погибшие

Стоктон Раш предупредил пассажиров, что путешествие будет темным, но есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ

сегодня, 17:20 comments1136
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Кравцев Сергей
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Пассажиры, которые находились на борту затонувшего подводного аппарата "Титан", по всей видимости, провели свои последние минуты, слушая музыку во тьме. Единственное, что могли видеть люди, оказавшиеся в ловушке, это облики морских существ в глубине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Independent".

Трагедия батискафа "Титан": СМИ узнали, как провели последние минуты погибшие

Батискаф, пропавший рядом с «Титаником». Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что отец и сын Шахзада Дауд, 48 лет, и Сулеман Дауд, 19 лет, оказались среди погибших.


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Кристин Дауд, жена Шахзады и мать Сулемана рассказала, как проходило приготовление к тому злополучному погружению. Тогда их семья получила особые рекомендации от Стоктона Раша, пилота судна и гендиректора OceaGate, компании, организовавшей это погружение. 

Среди рекомендаций Раша были указания к потреблению пищи за день до путешествия, нужно было употреблять пищу, которая бы содержала минимальное количество шлаков. Путешествия должно было занять примерно 12 часов. Пассажиры получили рекомендации одеть теплые зимние носки и шапку. Ведь, чем глубже погружался бы батискаф, тем становилось бы холоднее. Хоть погружение было в глубочайшую тьму, все же был шанс увидеть биолюминесцентных существ. Стоктон Раш посоветовал всем загрузить на телефон свои любимые трэки, чтобы путешествие проходило веселее.

Читайте также на портале "Комментарии" — стали известны новые подробности о пропавшем рядом с "Титаником" батискафе: почему погружение оказалось роковым.

Также издание "Комментарии" сообщало – идентифицированы все люди на борту пропавшей подлодки, которая должна была исследовать "Титаник".




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/titan-sub-crew-final-moments-b2368311.html
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