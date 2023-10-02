logo

BTC/USD

28303.97

ETH/USD

1733.06

LTC/USD

67.68

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ТОП-5 нарушений в Украине: обновлены данные Нацполиции
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-5 нарушений в Украине: обновлены данные Нацполиции

Украинцы уже традиционно чаще всего не соблюдают скоростной режим в Украине

сегодня, 10:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

За восемь месяцев 2023 года полицейскими в Украине больше всего выявлено правонарушений по превышению установленных ограничений скорости движения, проезда на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушения других ПДД. В общей сложности таких нарушений выявлено 1 009 792. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаюсь на данные, которые мы получили от Департамента патрульной полиции после обработки нашего журналистского запроса.

ТОП-5 нарушений в Украине: обновлены данные Нацполиции

Полиция

На втором месте по нарушениям в Украине правонарушения за управление транспортным средством без удостоверения водителя соответствующей категории. Таких правонарушений было зафиксировано 203 045.


На третьем месте правонарушение о неисполнении водителями требований об остановке. За восемь месяцев текущего года они зафиксированы в Украине 189 753 раза.

На четвертой позиции по количеству правонарушений – нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Таких нарушений зафиксировано 157992.

На пятой позиции по количеству правонарушений – нарушение неповиновения пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах. Таких нарушений зафиксировано 103 144.

Кроме того, согласно сведениям системы ИПНП за восемь месяцев 2023 года полицейскими вынесено 2 085 872 постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное не в автоматическом режиме, из которых 2734 отменено, что составляет 0.13% от вынесенных постановлений.

Читайте на портале "Комментарии" — опрос, проведенный в середине лета Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что почти 80% украинцев считают – президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в Кабмине и военных администрациях. Это уже вызвало недовольство у главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Исследование он назвал манипуляционным, заявив, что президент должен заниматься другими делами (той же войной), а не подменять собой антикорруционную вертикаль. О чем свидетельствуют данные опроса и реакция на него представителей власти? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!