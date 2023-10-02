ТОП-5 нарушений в Украине: обновлены данные Нацполиции

За восемь месяцев 2023 года полицейскими в Украине больше всего выявлено правонарушений по превышению установленных ограничений скорости движения, проезда на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушения других ПДД. В общей сложности таких нарушений выявлено 1 009 792. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаюсь на данные, которые мы получили от Департамента патрульной полиции после обработки нашего журналистского запроса.

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На втором месте по нарушениям в Украине правонарушения за управление транспортным средством без удостоверения водителя соответствующей категории. Таких правонарушений было зафиксировано 203 045.

На третьем месте правонарушение о неисполнении водителями требований об остановке. За восемь месяцев текущего года они зафиксированы в Украине 189 753 раза.

На четвертой позиции по количеству правонарушений – нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. Таких нарушений зафиксировано 157992.

На пятой позиции по количеству правонарушений – нарушение неповиновения пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах. Таких нарушений зафиксировано 103 144.

Кроме того, согласно сведениям системы ИПНП за восемь месяцев 2023 года полицейскими вынесено 2 085 872 постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное не в автоматическом режиме, из которых 2734 отменено, что составляет 0.13% от вынесенных постановлений.

Читайте на портале "Комментарии" — опрос, проведенный в середине лета Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что почти 80% украинцев считают – президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в Кабмине и военных администрациях. Это уже вызвало недовольство у главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Исследование он назвал манипуляционным, заявив, что президент должен заниматься другими делами (той же войной), а не подменять собой антикорруционную вертикаль. О чем свидетельствуют данные опроса и реакция на него представителей власти? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



