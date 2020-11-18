Только один украинский олигарх попал в рейтинг 500 самых богатых людей мира от Bloomberg

Сегодня один из ведущих поставщиков финансовой информации — Bloomberg, обнародовал рейтинг самых богатых людей в мире. В список вошло 500 человек со всей планеты, и только один украинский олигарх. Об этом сообщает ТСН.

ФОТО: Из открытых источников

Ринат Ахметов — единственный украинец, который вошел в рейтинг от Bloomberg. Доход 54-летнего предпринимателя, банкира и политического деятеля составляет 6,31 миллиард долларов. Таким образом Ахметов расположился на 362 месте списка. В Bloomberg также отметили, что с начала 2020 года, украинский олигарх увеличил свое состояние на 274 миллиона долларов.

В первую пятерку самых богатых людей планеты попали: основатель Amazon — Джефф Безос (185 млрд долларов), учредитель Microsoft — Билл Гейтс (129 млрд долларов), генеральный директор SpaceX — Илон Маск (110 млрд долларов), основатель Facebook — Марк Цукерберг (104 млрд долларов), владелец Louis Vuitton — Бернар Арно (102 млрд долларов).

Как сообщали "Комментарии" ранее, самый богатый человек планеты пожертвовал 791 миллион долларов на защиту окружающей среды.





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