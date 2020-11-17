Самый богатый человек планеты пожертвовал $791 млн на защиту окружающей среды

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Елизавета Черных
Учредитель американской компании "Amazon", который является самым состоятельным человеком в мире, — Джефф Безос пожертвовал 791 миллион долларов на защиту окружающей среды. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пост в Instargam Безоса.
ФОТО: Из открытых источников
По данным издания, благотворительный фонд миллиардера Bezos Earth Fund сперва пожертвует средства для 16 организаций, которые выступают на защиту мировой экологии: Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов и другим. По мнению Безоса, именно они "работают над инновационными и амбициозными решениями".
В социальной сети миллиардер также отметил, что в его планах сделать пожертвование для окружающей среды в размере 10 миллиардов долларов.
К слову, Джефф Безос — 56-летний американский предприниматель, который стал богатейшим человеком планеты в 2018 году. Тогда его состояние оценивалось в 150, 7 миллиардов долларов. По данным за октябрь 2020 года, Безос владеет 175, 3 миллиардами долларов.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Джефф Безос потерял за день почти 7 миллиардов долларов из-за второй волны коронавирусной инфекции.
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