Самый богатый человек планеты пожертвовал $791 млн на защиту окружающей среды

Учредитель американской компании "Amazon", который является самым состоятельным человеком в мире, — Джефф Безос пожертвовал 791 миллион долларов на защиту окружающей среды. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пост в Instargam Безоса.

ФОТО: Из открытых источников

По данным издания, благотворительный фонд миллиардера Bezos Earth Fund сперва пожертвует средства для 16 организаций, которые выступают на защиту мировой экологии: Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов и другим. По мнению Безоса, именно они "работают над инновационными и амбициозными решениями".

В социальной сети миллиардер также отметил, что в его планах сделать пожертвование для окружающей среды в размере 10 миллиардов долларов.

К слову, Джефф Безос — 56-летний американский предприниматель, который стал богатейшим человеком планеты в 2018 году. Тогда его состояние оценивалось в 150, 7 миллиардов долларов. По данным за октябрь 2020 года, Безос владеет 175, 3 миллиардами долларов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Джефф Безос потерял за день почти 7 миллиардов долларов из-за второй волны коронавирусной инфекции.

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