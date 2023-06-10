Токаев не захотел ехать на экономический форум Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался ехать на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге, который состоится на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает правительство страны, пишет "Reuters". Причины отказа Токаева не объясняются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: из открытых источников

В заявлении указывается, что на нынешнем форуме в России Казахстан будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и замминистра экономики Тимур Жаксиликов.

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Важно отметить, что до российского вторжения в Украину на это мероприятие регулярно приезжали мировые лидеры. Сейчас же среди тех, кто посещает данный форум в основном представители государств, которые зависят от РФ.

Приезд Токаева на форум в прошлом году закончилось скандалом. В частности, выступая вместе с российским диктатором Владимиром Путиным, он акцентировал внимание на том, что Казахстан не признает и не будет признавать попытки РФ аннексировать оккупированные территории на востоке Украины или других бывших республик СССР.

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