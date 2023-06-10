logo

BTC/USD

25679.45

ETH/USD

1744.73

LTC/USD

76.89

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Токаев не захотел ехать на экономический форум Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Токаев не захотел ехать на экономический форум Путина

На прошлогоднем форуме он оскандалился, заявив в лицо Путину, что Казахстан не будет признавать аннексию украинских территорий

сегодня, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался ехать на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге, который состоится на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает правительство страны, пишет "Reuters". Причины отказа Токаева не объясняются.

Токаев не захотел ехать на экономический форум Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: из открытых источников

В заявлении указывается, что на нынешнем форуме в России Казахстан будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и замминистра экономики Тимур Жаксиликов. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Важно отметить, что до российского вторжения в Украину на это мероприятие регулярно приезжали мировые лидеры. Сейчас же среди тех, кто посещает данный форум в основном представители государств, которые зависят от РФ.

Приезд Токаева на форум в прошлом году закончилось скандалом. В частности, выступая вместе с российским диктатором Владимиром Путиным, он акцентировал внимание на том, что Казахстан не признает и не будет признавать попытки РФ аннексировать оккупированные территории на востоке Украины или других бывших республик СССР.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Казахстане ответили, помогут ли России обходить санкции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/kazakh-president-skip-russian-davos-government-2023-06-09/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!