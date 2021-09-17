TikTok не борется с дезинформацией перед выборами в Германии

TikTok стал популярной политической площадкой. Платформа обязалась защищать выборы во всем мире, однако ситуация в Германии свидетельствует о том, что соцсеть не соблюдает обязательств. Об этом говорится в исследовании организации The Mozilla Foundation которая борется с дезинформацией о выборах.

Как известно, 26 сентября в Германии выбирать членов Бундестага — однопалатный парламент, который далее сформирует федеральное правительство.

Поскольку западные демократии сталкиваются со снижением интереса к политике и уменьшением членства в партиях, политсилы обращаются к новым медиаплатформам для оживления своих отношений с избирателями.



TikTok — одна из платформ, которая растет сверхбыстро. В Германии соцсетью пользуются около 11 млн человек (13% населения). Преимущественно это люди в возрасте до 24 лет. Из семи партий, представленных в парламенте Германии, пять имеют активный аккаунт в TikTok. Около 120 немецких политиков имеют персональные аккаунты. Отвечая на всплеск политического интереса к платформе, TikTok обязался защищать выборы во всем мире. В Германии эти обязательства включали маркировки политических видеороликов, проверку фактов и борьбу с дезинформацией. Однако пока TikTok не выполняет заявленных обязательств.



TikTok - фото из открытых источников



"Наше исследование показывает, что эти усилия до сих пор были в значительной степени неудачными, а в некоторых случаях еще не были реализованы", — заявили в The Mozilla Foundation.



Напомним, Тик Ток запустила некоторые новые функции для людей, интересующихся темами суицида и имеющих пищевые расстройства. Об этом сообщает BBC News. Пользователи, которые будут искать в Тик Ток такие слова как "самоубийство" и "суицид", будут перенаправляться на местные ресурсы психологической поддержки. Новая функция перенаправления в ближайшее время появится во всех приложениях. Также в Тик Ток появятся расширенное пособие о пищевых расстройствах и пособие по самочувствие для подростков и педагогов. TikTok также планирует рекламировать видеоролики создателей контента, которые рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, и дают советы, как поговорить со специалистами о своих проблемах. В приложении будет добавлено метки к чувствительному контенту, давая пользователям возможность решить, стоит ли видеть содержимое, прежде чем оно будет показано.

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