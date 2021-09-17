logo
Русский Українська

BTC/USD

47928.51

ETH/USD

3574.00

LTC/USD

185.98

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события TikTok не борется с дезинформацией перед выборами в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

TikTok не борется с дезинформацией перед выборами в Германии

TikTok - одна из платформ

сегодня, 03:50
Автор:

Ольга Чародий

TikTok стал популярной политической площадкой. Платформа обязалась защищать выборы во всем мире, однако ситуация в Германии свидетельствует о том, что соцсеть не соблюдает обязательств. Об этом говорится в исследовании организации The Mozilla Foundation которая борется с дезинформацией о выборах. 
Как известно, 26 сентября в Германии выбирать членов Бундестага — однопалатный парламент, который далее сформирует федеральное правительство. 
Поскольку западные демократии сталкиваются со снижением интереса к политике и уменьшением членства в партиях, политсилы обращаются к новым медиаплатформам для оживления своих отношений с избирателями. 

TikTok — одна из платформ, которая растет сверхбыстро. В Германии соцсетью пользуются около 11 млн человек (13% населения). Преимущественно это люди в возрасте до 24 лет. Из семи партий, представленных в парламенте Германии, пять имеют активный аккаунт в TikTok. Около 120 немецких политиков имеют персональные аккаунты. Отвечая на всплеск политического интереса к платформе, TikTok обязался защищать выборы во всем мире. В Германии эти обязательства включали маркировки политических видеороликов, проверку фактов и борьбу с дезинформацией. Однако пока TikTok не выполняет заявленных обязательств.

TikTok не борется с дезинформацией перед выборами в Германии

TikTok - фото из открытых источников


"Наше исследование показывает, что эти усилия до сих пор были в значительной степени неудачными, а в некоторых случаях еще не были реализованы", — заявили в The Mozilla Foundation.


Напомним,  Тик Ток запустила некоторые новые функции для людей, интересующихся темами суицида и имеющих пищевые расстройства. Об этом сообщает BBC News. Пользователи, которые будут искать в Тик Ток такие слова как "самоубийство" и "суицид", будут перенаправляться на местные ресурсы психологической поддержки. Новая функция перенаправления в ближайшее время появится во всех приложениях. Также в Тик Ток появятся расширенное пособие о пищевых расстройствах и пособие по самочувствие для подростков и педагогов. TikTok также планирует рекламировать видеоролики создателей контента, которые рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, и дают советы, как поговорить со специалистами о своих проблемах. В приложении будет добавлено метки к чувствительному контенту, давая пользователям возможность решить, стоит ли видеть содержимое, прежде чем оно будет показано.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foundation.mozilla.org/en/campaigns/tiktok-german-election-2021/?utm_source=twitter&utm_campaign=tiktokgermany2021&utm_medium=social&utm_content=1631804706
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ