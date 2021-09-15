TikTok анонсировал запуск нового набора функций: чем полезны нововведения

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Козлова Альбіна
Новые функции появятся в ближайшее время, фото из открытых источников
Популярная социальная сеть Тик Ток запустила некоторые новые функции для людей, интересующихся темами суицида и имеющих пищевые расстройства. Об этом сообщает BBC News.
Пользователи, которые будут искать в Тик Ток такие слова как "самоубийство" и "суицид", будут перенаправляться на местные ресурсы психологической поддержки. Новая функция перенаправления в ближайшее время появится во всех приложениях.
Также в Тик Ток появятся расширенное пособие о пищевых расстройствах и пособие по самочувствие для подростков и педагогов.
TikTok также планирует рекламировать видеоролики создателей контента, которые рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, и дают советы, как поговорить со специалистами о своих проблемах. В приложении будет добавлено метки к чувствительному контенту, давая пользователям возможность решить, стоит ли видеть содержимое, прежде чем оно будет показано.
В официальном объявлении TikTok говорится, что принятие дополнительных мер направленное на облегчение поиска ресурсов, которые нужны пользователям.
В документе также говорится о том, что исследования неоднократно обнаруживало, что использование соцсетей вредно для значительной части пользователей, особенно для девочек-подростков. На что Instagram завил, что исследования сосредоточены на ограниченном наборе выводов, которые подаются в негативном свете.
Как сообщал портал "Комментарии", в России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире.
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