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TikTok анонсировал запуск нового набора функций: чем полезны нововведения

Соцсеть создаст пособия для определенных категорий пользователей

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна

TikTok анонсировал запуск нового набора функций: чем полезны нововведения

Новые функции появятся в ближайшее время, фото из открытых источников

Популярная социальная сеть Тик Ток запустила некоторые новые функции для людей, интересующихся темами суицида и имеющих пищевые расстройства. Об этом сообщает BBC News.

Пользователи, которые будут искать в Тик Ток такие слова как "самоубийство" и "суицид", будут перенаправляться на местные ресурсы психологической поддержки. Новая функция перенаправления в ближайшее время появится во всех приложениях.

Также в Тик Ток появятся расширенное пособие о пищевых расстройствах и пособие по самочувствие для подростков и педагогов.

TikTok также планирует рекламировать видеоролики создателей контента, которые рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, и дают советы, как поговорить со специалистами о своих проблемах. В приложении будет добавлено метки к чувствительному контенту, давая пользователям возможность решить, стоит ли видеть содержимое, прежде чем оно будет показано.

В официальном объявлении TikTok говорится, что принятие дополнительных мер направленное на облегчение поиска ресурсов, которые нужны пользователям.

Согласно отчету Института образовательной политики (EPI), психическое здоровье подростков ухудшается из-за интенсивного использования социальных сетей. Также The Wall Street Journal сообщал, что Instagram может нанести вред психическому здоровью подростков. Согласно отчету, компания по крайней мере два года изучает влияние соцсети на психическое самочувствие молодых пользователей.

В документе также говорится о том, что исследования неоднократно обнаруживало, что использование соцсетей вредно для значительной части пользователей, особенно для девочек-подростков. На что Instagram завил, что исследования сосредоточены на ограниченном наборе выводов, которые подаются в негативном свете.

Как сообщал портал "Комментарии", в России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-58567192
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