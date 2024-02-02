The Economist заявил, что миру грозит ранее невиданная война: как это связано с Украиной

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину открыло новую главу в космической войне. И самым большим страхом США сейчас является Китай, который стремится соответствовать, если не превзойти, первенство Америки в космосе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Миру грозит космическая война. Фото из открытых источников

Издание цитирует заявление заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США, адмирала Кристофера Грейди, который сказал, что сейчас космос стал "самой важной областью боевых действий".

"Космос – это не просто место мирного освоения, но и арена будущих боевых действий. Контроль над космосом стал таким же важным, как доминирование на суше, на море и в воздухе. Космические технологии делают вооруженные силы во всех других областях более мощными. Потеряйте первенство в космосе, и вы рискуете проиграть войны на Земле", — говорится в публикации.

Указывается, что в любом будущем вероятном конфликте между США и Китаем важное значение для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях будут иметь спутники. И сегодня многое о действиях тех или иных стран в космосе остается скрытым, но предельно ясно то, что США активизирует усилия по сохранению своего преимущества там.

Также отмечается, что беспокоиться миру придется не только о судьбе спутников в том случае, если война между Китаем и США действительно разразится.

Авторы материала отмечают, возможно, самая большая опасность в краткосрочной перспективе — это просчет. Соревнование в космосе является новым и неоднозначным. Никто не знает наверняка, какое космическое оружие существует, не в последнюю очередь потому, что многие гражданские технологии используются в военных целях.

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