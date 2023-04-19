Тепла не будет: новый циклон подморозит Украину

Ситуация с погодой в эти апрельские дни не порадует украинцев. Как предостерегают прогнозисты, в нашу страну снова идет похолодание и дни с дождями.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам синоптика Натальи Диденко , с четверга, 20 апреля, в Украине снова ожидается очередное похолодание и дожди.

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Столбик термометра не будет очень плюсовать и в течение дня будет показывать скромно+ 8 + 13 градусов.

" Теплее будет на Волыни, Ровенщине (неожиданность!) и на большинстве территорий юга, ожидается+ 12 +16 градусов", — дает свой прогноз Диденко.

В столице страны 20 апреля тоже будет идти дождь, облачно и ощутимо похолодает. Столбик термометра будет максимально показывать +10 +11 градусов.

"Выходными, когда многие поедут убирать, приводить в порядок могилы близких, в большинстве областей Украины будет тепло, однако не без дождей", — подытожила свой прогноз синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идет мощный циклон из Балкан. 17 апреля ночью на территории Винницкой, Житомирской местами в Киевской и Одесской и в южных регионах прогнозируются небольшие дожди. Как сообщают прогнозисты Укргидрометцентра, на других территориях Украины существенных осадков не будет. Столбик термометра ночью будет плюсовать 4-9°, в восточных, Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла; днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°, на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла. В столице начало недели ожидается без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью будет плюсовать 6-8° тепла, днем 12-14°.

По информации, обнародованной в соцсетях синоптиком Виталием Постриганем, в ближайшие дни погоду в центральных украинских регионах будет определять мощный антициклон "Петра", который не принесет существенных осадков. Но дальше территории нашей страны попадут под влияние циклона "Свен", который сейчас перемещается к нам из Балкан.