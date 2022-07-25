logo

BTC/USD

21963.80

ETH/USD

1529.61

LTC/USD

56.58

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

39.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Теперь уже официально: названа страна, которая примет Евровидение вместо Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь уже официально: названа страна, которая примет Евровидение вместо Украины

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После ряда дискуссий Европейский вещательный союз (EBU) принял решение не менять свое решение о переносе Евровидения-2023 из Украины в другую страну. Песенный конкурс пройдет в Великой Британии, которая на Евровидении в этом году заняла второе место. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили на официальной странице Евровидения.

Теперь уже официально: названа страна, которая примет Евровидение вместо Украины

Евровидение. Фото: из открытых источников

При этом организаторы конкурса уточнили, что, несмотря на то, что территориально Евровидение пройдет не в Украине, Соединенное Королевство будет проводить мероприятие от лица вещателя-победителя этого года, украинской телекомпании UA Суспільне. Такая постановка вопроса вряд ли утешит миллионы украинцев, которые как раз и радовались победе KALUSH Orchestra во много из-за того, что грандиозное по величине музыкальное событие удастся провести в Украине, тем самым привернуть еще больше внимания всего мира именно к Украине, к борьбе украинцев за независимость. 

Европейский вещательный союз вынужден был заблаговременно сообщить о переносе конкурса в другую сторону по причине небезопасной ситуации в Украине. Европейцы не верят, что ситуация улучшится и весной 2023 года в Украине будет безопасно проводить такого рода мероприятия.

В EBU также сообщили, что на этой неделе стартует конкурс принимающего города. Среди главных претендентов на проведение конкурса: Абердин, Белфаст, Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд, Суиндон и Вулвергемптон.

Стоит также отметить, что Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

Читайте также на портале "Комментарии" — почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза.

Также издание "Комментарии" сообщало — пошел 6 месяц полномасштабной войны: есть ли шанс на ее окончание до конца года – чего ждать на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eurovision.tv/story/united-kingdom-host-eurovision-song-contest-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!