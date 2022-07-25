Теперь уже официально: названа страна, которая примет Евровидение вместо Украины

После ряда дискуссий Европейский вещательный союз (EBU) принял решение не менять свое решение о переносе Евровидения-2023 из Украины в другую страну. Песенный конкурс пройдет в Великой Британии, которая на Евровидении в этом году заняла второе место. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили на официальной странице Евровидения.

Евровидение. Фото: из открытых источников

При этом организаторы конкурса уточнили, что, несмотря на то, что территориально Евровидение пройдет не в Украине, Соединенное Королевство будет проводить мероприятие от лица вещателя-победителя этого года, украинской телекомпании UA Суспільне. Такая постановка вопроса вряд ли утешит миллионы украинцев, которые как раз и радовались победе KALUSH Orchestra во много из-за того, что грандиозное по величине музыкальное событие удастся провести в Украине, тем самым привернуть еще больше внимания всего мира именно к Украине, к борьбе украинцев за независимость.

Европейский вещательный союз вынужден был заблаговременно сообщить о переносе конкурса в другую сторону по причине небезопасной ситуации в Украине. Европейцы не верят, что ситуация улучшится и весной 2023 года в Украине будет безопасно проводить такого рода мероприятия.

В EBU также сообщили, что на этой неделе стартует конкурс принимающего города. Среди главных претендентов на проведение конкурса: Абердин, Белфаст, Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд, Суиндон и Вулвергемптон.

Стоит также отметить, что Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

Читайте также на портале "Комментарии" — почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза.

Также издание "Комментарии" сообщало — пошел 6 месяц полномасштабной войны: есть ли шанс на ее окончание до конца года – чего ждать на фронте.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!