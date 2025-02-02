Теперь эта категория граждан в Украине получит 100% «бронь»: детали

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Кравцев Сергей
Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут быть забронированы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что соответствующие изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время внес Кабмин. В изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, — ограничения в бронировании остаются в силе.
В документе говорится, что значительная часть военнообязанных в медучреждениях — медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.
В Минздраве подчеркнули, что на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.
В то же время, как заявили в министерстве, потребности ВСУ и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.
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