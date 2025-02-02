Теперь эта категория граждан в Украине получит 100% «бронь»: детали

Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут быть забронированы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующие изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время внес Кабмин. В изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, — ограничения в бронировании остаются в силе.

В документе говорится, что значительная часть военнообязанных в медучреждениях — медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.

"Больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны. Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы", — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.

В то же время, как заявили в министерстве, потребности ВСУ и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.

"Разбронирование" будет происходить на запрос от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизоваться в ВСУ или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы", — пояснили в ведомстве.

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