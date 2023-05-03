Теперь автомобили будут пересекать границу, пользуясь электронной очередью: Детали

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Белоокая Ира
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, пишут "Комментарии".
Пересекая границы легковые автомобили будут использовать «еОчередь»
После регистрации через приложение водитель получит уведомление о своем статусе в очереди, скорость транспортного потока и время заезда в пункт пропуска.
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Уже со следующей недели системой смогут воспользоваться водители крупногабаритных авто, с июля водители автобусов, а с августа владельцы легкового транспорта.
С конца прошлого систему успешно протестировали на двух пунктах пропуска.
Теперь же ею воспользоваться смогут все водители грузового транспорта, и не только пересекающие границу.
В первую очередь, Правительство поставило цель внедрения электронной очереди – для удобства, комфорта и быстрого пересечения границы.
Зарегистрироваться в системе можно, перейдя по ссылке на сайт "еОчередь".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что автомобильные продажи во всем мире упали: Что известно. По итогам 2022 года, объем сбыта автотранспортных средств на мировом рынке снизился на 1,4%. Такие данные опубликовала Всемирная организация автопроизводителей, пишут "Комментарии". По ее оценкам, в прошлом году продажи новых автомобилей составили более 81,6 млн. ед. Учитывая показатели 2021 года, результат уменьшился на 1,4%.
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