Теперь автомобили будут пересекать границу, пользуясь электронной очередью: Детали

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, пишут "Комментарии".



Пересекая границы легковые автомобили будут использовать «еОчередь»

После регистрации через приложение водитель получит уведомление о своем статусе в очереди, скорость транспортного потока и время заезда в пункт пропуска.

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Уже со следующей недели системой смогут воспользоваться водители крупногабаритных авто, с июля водители автобусов, а с августа владельцы легкового транспорта.

"Преимущества еОчереди для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение ущерба из-за простого, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех. Преимущества для государства: приведение в порядок перевозок, ликвидация физических очередей, анализ транспортных потоков", — отметил Денис Шмигаль.

С конца прошлого систему успешно протестировали на двух пунктах пропуска.

Теперь же ею воспользоваться смогут все водители грузового транспорта, и не только пересекающие границу.

В первую очередь, Правительство поставило цель внедрения электронной очереди – для удобства, комфорта и быстрого пересечения границы.

Зарегистрироваться в системе можно, перейдя по ссылке на сайт "еОчередь".

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