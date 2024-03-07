Тенденции авторынка: украинцы активно покупают подержанные автомобили из-за границы

Украина становится все более привлекательным рынком для б/у автомобилей из-за рубежа, что подтверждается свежими данными от Укравтопрома. За последний месяц, украинские дороги пополнились более 17,8 тысяч подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это значительный прирост. Подобная тенденция говорит не только о возобновлении экономической активности, но и об изменении потребительских предпочтений украинцев.

Украинцы все чаще выбирают ввезенные авто с пробегом

Бензиновые автомобили продолжают оставаться лидерами по количеству регистраций, составляя почти половину всех импортируемых подержанных легковых автомобилей (48%). Это свидетельствует о традиционных предпочтениях украинских автолюбителей.

Однако нельзя игнорировать другие сегменты: дизельные авто занимают 27%, что демонстрирует их неизменную популярность благодаря экономичности и выносливости. Электромобили, заняв 16%, продолжают набирать обороты на фоне глобальных трендов экологизации транспорта. Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) и гибриды составляют соответственно 5% и 4%, что свидетельствует о растущем интересе к альтернативным видам горючего.

Среди ввезенных автомобилей Volkswagen Golf завоевал титул самой популярной модели со значительным преимуществом, что подчеркивает предпочтение украинцев к надежности, практичности и доступности этой модели. В топ-10 также вошли RENAULT Megane, SKODA Octavia, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Nissan Leaf, Nissan Rogue, Audi Q5, TESLA Model 3, Audi A4.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года.

Напомним, февраль этого года стал переломным моментом на автомобильном рынке Украины , ведь сейчас продолжается тенденция ухода от авто с двигателями внутреннего сгорания в пользу более экологичных альтернатив. Согласно последним данным Укравтопрома, автомобили из ДВС составили 68% продаж новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году.