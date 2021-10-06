Телеведущая: после нападения на «Схемы» положительные блогеры власти в тупике

BTC/USD
51456.08
ETH/USD
3478.21
LTC/USD
173.40
USD/UAH
26.60
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В нападении руководства государственного "Укрэксимбанка" на съемочную группу "Схем" есть и позитивный момент. Конечно же, самим журналистам стоит посочувствовать, ну а банковской обслуге можно лишь пожелать скорой ответственности. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет телеведущая и журналист Лариса Волошина.
Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода
Она добавляет, для сохранения репутации, которую потом можно выгодно продать власти, или сдать в аренду, "положительным блогерам" нужно казаться порядочными людьми. А для образа независимого правдоруба крайне вредно быть сторонником власти, которая нападает на журналистов. С другой стороны, если "положительные блогеры" не только восхваляют, но и критикуют – они не интересны заказчику.
Также читайте на портале "Комментарии" — "Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости