Телеведущая: после нападения на «Схемы» положительные блогеры власти в тупике

В нападении руководства государственного "Укрэксимбанка" на съемочную группу "Схем" есть и позитивный момент. Конечно же, самим журналистам стоит посочувствовать, ну а банковской обслуге можно лишь пожелать скорой ответственности. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет телеведущая и журналист Лариса Волошина.

Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода

"Все же, немного радуюсь, когда представляю, как все эти положительные блогеры будут отбеливать власть после этакого. Дело в том, что невозможно одновременно обслуживать власть, которая давит на журналистов и претендовать на уважение в журналистской среде. Ты можешь сколько угодно выражать свое "авторитетное мнение" о полезных оффшорах президента, вещать как нужен стране закон об олигархах, но вдруг происходит дерзкое нападение на съемочную группу уважаемого СМИ, и ты в тупике", – отметила журналист.

Она добавляет, для сохранения репутации, которую потом можно выгодно продать власти, или сдать в аренду, "положительным блогерам" нужно казаться порядочными людьми. А для образа независимого правдоруба крайне вредно быть сторонником власти, которая нападает на журналистов. С другой стороны, если "положительные блогеры" не только восхваляют, но и критикуют – они не интересны заказчику.

"На самом деле, в имущих борзометр будет зашкаливать все чаще, а случаев вроде нападения в государственном банке будет все больше. А это значит, что вскоре среди медиа-сторонников власти останутся только самые упоротые. Затем начнут отпадать депутаты и политики-сателлиты, которым власть и народная любовь "дороги как память". Токсичность Зе-команды будет только нарастать. Впоследствии в стране не останется никого, кто бы признался, что поддерживает вот это все. Эти времена наступят быстрее, чем нам кажется. Потому что еще никогда так не было, чтобы было по-другому", – отметила телеведущая.

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