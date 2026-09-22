Тайная встреча на ирландском аэродроме: о чем Зеленский лично поговорил с главой ЦРУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с обстоятельствами встречи.

Зеленский и Рэтклифф. Фото: из открытых источников

По словам одного из собеседников агентства, разговор состоялся в понедельник. Второй источник рассказал, что Зеленский и Рэтклифф пообщались во время дозаправки самолетов. При этом он не уточнил точную дату встречи.

Детали беседы стороны не раскрыли. Оба источника отказались сообщать, какие именно вопросы обсуждали украинский президент и руководитель американской разведки.

Встреча произошла на фоне активных международных контактов вокруг войны России против Украины. Зеленский направлялся в Нью-Йорк, где проходит ежегодная Генеральная ассамблея ООН. Рэтклифф, в свою очередь, возвращался после поездки в Египет, где встречался с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Особое внимание к встрече привлекает недавняя поездка самого Рэтклиффа в Москву. Менее месяца назад глава ЦРУ побывал в российской столице и провел переговоры с представителями российских спецслужб. Reuters отмечает, что тогда обсуждалась ситуация вокруг Украины, однако подробности также не разглашались.

Таким образом, разговор Зеленского и Рэтклиффа состоялся в момент, когда Вашингтон продолжает поддерживать контакты сразу с несколькими сторонами конфликта. Однако связывать встречу с конкретными решениями или договоренностями пока оснований нет: источники Reuters не раскрыли содержание беседы.

Официальных подробностей украинская и американская стороны также не сообщили. Поэтому остается неизвестным, была ли встреча заранее запланированной или состоялась непосредственно во время транзитной остановки.

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