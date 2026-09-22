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Таємна зустріч на ірландському аеродромі: про що Зеленський особисто поговорив із головою ЦРУ

Президента України та Джона Реткліффа помітили під час зупинки літаків у Шенноні, але зміст розмови залишився невідомим

22 вересня 2026, 07:23
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з обставинами зустрічі.

Таємна зустріч на ірландському аеродромі: про що Зеленський особисто поговорив із головою ЦРУ

Зеленський та Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

За словами одного із співрозмовників агентства, розмова відбулася у понеділок. Друге джерело розповіло, що Зеленський та Реткліфф поспілкувалися під час дозаправки літаків. Він не уточнив точну дату зустрічі.

Деталі розмови сторони не розкрили. Обидва джерела відмовилися повідомляти, які саме питання обговорювали український президент та керівник американської розвідки.

Зустріч відбулася на тлі активних міжнародних контактів довкола війни Росії проти України. Зеленський прямував до Нью-Йорка, де проходить щорічна Генеральна асамблея ООН. Реткліфф, у свою чергу, повертався після поїздки до Єгипту, де зустрічався із президентом країни Абдель Фаттахом ас-Сісі.

Особливу увагу до зустрічі привертає нещодавня поїздка Реткліффа до Москви. Менш ніж місяць тому глава ЦРУ побував у російській столиці і провів переговори з представниками російських спецслужб. Reuters зазначає, що тоді обговорювалася ситуація навколо України, проте подробиці також не розголошувалися.

Таким чином, розмова Зеленського та Реткліффа відбулася у момент, коли Вашингтон продовжує підтримувати контакти одразу з кількома сторонами конфлікту. Проте пов'язувати зустріч із конкретними рішеннями чи домовленостями поки що підстав немає: джерела Reuters не розкрили зміст розмови.

Офіційних подробиць українська та американська сторони також не повідомили. Тому залишається невідомим, чи була зустріч заздалегідь запланованою, чи відбулася безпосередньо під час транзитної зупинки.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-us-spy-chief-ratcliffe-meet-ireland-sources-say-2026-09-21/
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