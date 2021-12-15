Тарифы и веерные отключения: премьер рассказал, стоит ли украинцам волноваться

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как проходит отопительный сезон в Украине, хватает ли энергоресурсов для прохождения зимы. По словам главы правительства, сейчас отопительный сезон проходит нормально.

Тарифы для украинцев расти не будут, фото из открытых источников

В газовых хранилищах осталось еще 15 млрд кубометров газа для нужд населения и экономики. В начале отопительного сезона в хранилища было закачано 18,6 млрд кубометров голубого топлива. Остатков достаточно для того, что украинцы пережили эту зиму.



Что касается количества угля на складах, то, по данным Минэнергетики, для украинских теплоэлектростанций будет доставлено около 2 млн тонн украинского и импортного угля. Для нужд экономики по расчетам требуется 1,7 млн тонн угля, поэтому с ним проблем нет. Кроме того, с начала отапливаемого сезона было увеличено количество добычи угля на украинских шахтах. По информации Минэнергетики, для выплаты сумм задолженности работникам государственных шахт будет выделено более 700 млн. грн.

В Украине с начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений, связанных с мерами принудительного снижения потребления, не происходило, пояснил премьер.

Такую информацию предоставило Укрэнерго. Премьер добавил, что отключения электроэнергии в городах или других населенных пунктах на несколько часов происходят только в двух случаях. Когда проводятся неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или когда возникают аварийные ситуации, связанные с погодными условиями.

"Энергоресурсов достаточно, тарифы для населения расти не будут. Относительно выполнения Меморандума, то мэры городов обязались, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут оставаться стабильными. Эти обязательства выполняются", — добавил глава правительства.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен порядок предоставления государственной субвенции местным бюджетам, чтобы они погасили свою задолженность перед Нафтогазом по оплате коммунальных услуг. Местные бюджеты получат 20 млрд. грн. В настоящее время цена на газ, из которого производится тепло для населения, составляет 7,42 грн за кубометр, для бюджетных и религиозных учреждений газ стоит — 16,4 грн за кубометр.

Также премьер подчеркнул, что правительство продлевает карантин до 31 марта 2022 года.

Богдан рассказал в интервью о ситуации с энергетическим кризисом в Украине.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!