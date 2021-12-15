Нам надо молиться чтобы была теплая зима, - политик о ситуации с энергетическим кризисом

Политик дал неутешительный прогноз на зиму, фото из открытых источников

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в эфире передачи "В гостях у Гордона" рассказал, что если будет холодная зима, то в Украине может появится не один замерзший "Алчевск", а десятки. Если власть перестанет контролировать тарифы, то украинцы будут платить за куб газа по 36 гривен, а может и больше. Возрастет и цена на электричество, говорит политик.



"Нам надо молиться, чтобы была теплая зима. Если будет ноль, -5, мы как-то пройдем. Если будет -5...-10 , то у нас будут веерные отключения. Если -15, то вообще будем мерзнуть. У нас из-за цены газа останавливается экономика. У нас бюджетный кризис в декабре начался. Замерзший город Алчевск может быть в любом городе, их может быть десять, двадцать. В это время веерные отключения, нету поставок топлива из Беларуси...", — добавляет политик.

Также он процитировал пункт Меморандума с МВФ по тарифам: "Ми зобов'язовуємося не вводити жодного обмеження цін на газ, що постачається домогосподарствам, а також гарантувати, що оптові ціни визначатимуться на прозорому та ефективному ринку".

То есть население будет платит за газ не по 7,96, а по 36 грн за кубометр, и по 5,02 грн за электричество, говорит Богдан и добавляет, что дальше будет еще хуже.

"Сейчас никто не хочет на место президента, никто не пойдет премьером, потому что никто не знает что с этим делать. У нас туча кризисов, войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис. С нами разговаривать никто не хочет. Мы подписываем страшные документы, не читая...", — говорит политик.

За данными gismeteo, уже в декабре начнутся морозы до -12 градусов в центральной части и до -18 на востоке страны.



Как сообщал портал "Комментарии", в "Нафтогазе Украины" предупредили потребителей о том, что тарифы для людей могут взлететь в несколько раз.

Также мы сообщали, что новый президент подписал Меморандум с МВФ, в котором есть, пункт, что в коммунальной сфере власти уже с весны обещают отказаться от регулирования тарифов для населения. Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина" внедрение нового Меморандума.

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