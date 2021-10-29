Таран рассказал, когда начнется новый виток российско-украинского противостояния на востоке

Россия поднимает ставки и начинает информационную кампанию по легитимизации российского присутствия на востоке Украины. Легитимизация должна проходить под видом "обращения" "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о миротворческой миссии вместо "слабой" ОБСЕ. РФ, в свою очередь, должна "договориться" об этой миссии под предлогом защиты российских граждан, проживающих на территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

Война на Донбассе. Фото: mind.ua

Эксперт отмечает, еще во время так называемых "выборов" в РФ появились признаки того, что Россия официально готова признать свое присутствие на востоке и, соответственно, пугать Киев продлением линии противостояния вплоть до всей протяженности российско-украинской границы. Связано это было с кампанией Кремля по максимальному вовлечению жителей оккупированного востока к голосованию в "Российском парламенте". Оно должно было засвидетельствовать перед всем миром наличие огромного количества российских граждан на украинском Востоке, которые "демократически" выбирают российскую власть.

"Теперь российские власти требуют от Украины значительных геополитических действий (отказ НАТО, закрепленный Конституцией "особый статус" Донбасса, проведение "выборов" в ОРДЛО и введение российских граждан на украинский властей). Если такие уступки состоятся, Путина ожидают масштабные политические катастрофы внутри Украины, если Киев не уступит – Кремль грозит открытым противостоянием с российской армией", – отметил Таран.

Он добавляет, единственное, что дает оптимизм, так это то, что все эти сценарии уже давно прочитаны, и ничего нового в них нет. К ним просто нужно серьезно подготовиться. До нового витка российско-украинского противостояния осталось не так много времени.

По мнению политолога, времени осталось ровно столько, сколько осталось до официального запуска "Северного потока-2".

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