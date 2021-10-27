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Снова полетят снаряды: эксперты оценили возможность возобновления горячей фазы войны на востоке уже в ноябре

Развязка российско-украинского конфликта может произойти уже в ноябре

сегодня, 13:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Ноябрь и война. Все чаще звучат тревожные вопросы: что ждет Украину в ракурсе российско-украинского конфликта? Где (и почему) ситуация может обостриться? Действительно ли ситуация тревожная и может снова обостриться ситуация на востоке изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Снова полетят снаряды: эксперты оценили возможность возобновления горячей фазы войны на востоке уже в ноябре

КПВВ. Фото из открытых источников

Основные усилия сейчас будут сосредоточены на экономическом фронте противостояния

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что нужно дождаться, будет ли реакция РФ – ждать ли ответку на события в Старомарьевке, где 26 октября Объединенные силы с помощью разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 разнесли российскую батарею. И, какова будет реакция украинского президента.

"Не исключаю, что этот удар Bayraktar TB2 санкционировал лично главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный. Что может выйти ему боком, потому что политика президента Владимира Зеленского – не стрелять. Посмотрим, как отреагирует Банковая на такое поведение ВСУ. Вся страна аплодирует, все рады, все довольны. А глава Офиса президента Андрей Ермак, допустим, скажет, что нельзя Россию обижать-расстраивать – и генерала накажут. Хоть решение о применении боевого беспилотника, подчеркиваю, было абсолютно правильным", — отметил Жданов.

При этом, отмечает эксперт, мы всё более втягиваемся в большую экономическую, газовую, транзитную войну.

"Думаю, основные усилия сейчас будут сосредоточены на экономическом фронте противостояния. И на этом фоне военное противостояние может уйти на второй план, – прогнозирует Олег Жданов. – Применение на Донбассе беспилотника Bayraktar TB2 – значимое событие. Мы дали понять русским, что будем их бить. Что больше играть в "не стрелять" не намерены. А потому, скорее всего, будет переключение на экономическую войну".

В ноябре нас ожидает продолжение эскалации в зоне ООС

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко акцентирует, что для потенциального удара по Украине Россия, кроме собственной своей территории, может использовать еще четыре направления: оккупированную часть Донбасса, незаконно аннексировнный Крым, Приднестровье или Беларусь.

"Самая горячая точка всегда будет зона проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, – считает Юрий Кочевенко. – Думаю, в ноябре нас ожидает продолжение эскалации в зоне ООС. Усилятся провокации со стороны противника. Ответы ВСУ будут жестче, чем ранее. И противнику придет или приучится соблюдать перемирие (иначе будет наказан) или сознательно идти на дальнейшее обострение, на повышение ставок".

По мнению эксперта, все последние заявления российского руководства, к сожалению, говорят о грядущем обострении.

"Россия пребывает в истеричной риторике касательно сближения Украины с НАТО. Визит министра обороны США в Киев и его заявления, что двери НАТО для Украины открыты, а Россия является агрессором, лишь усилил истеричность этих заявлений. Всё тот же визит показал практическую готовность Украины стать членом Альянса", – отмечает Юрий Кочевенко.

По его мнению, вопрос уже не стоит в готовности наших вооруженных сил. Но есть ряд вопросов сугубо политического характера – политической воли членов НАТО.

"Но даже в этих обстоятельствах, прямое сотрудничество между Украиной и США, Украиной и теми странами-членами НАТО, которые нас реально поддерживают, по факту указывает, что Украину можно считать членом Альянса. Украинская армия за годы войны изменилась настолько, что НАТО во многом заинтересовано в сотрудничестве с нами. Это уже не движение в одну сторону, это действительно партнерство. Одна из самых сильных и многочисленных армий Европы – украинская – является силой, с которой приходится считаться", – уверен Юрий Кочевенко.

Он напоминает, что в НАТО мы двигаемся вместе с Грузией, у которой тоже достаточно мощная армия, профессиональная, хорошо подготовленная. Численностью в 40 тысяч для 4–миллионной страны – серьезно.

"Всё это создает ситуацию, когда Россия впадет в истерику, снова и снова заявляя о неких "красных линиях", переход которых якобы приведет к жесткой реакцииПробы этих жестких ответов, думаю, мы и будем наблюдать в ноябре и вообще до конца года – в первую очередь на Донбассе. Весь год был напряженным. И, к сожалению, никаких причин для снижения этой напряженности в обозримом будущем нет. Скорее – причины для повышения градуса противостояния", – резюмирует Юрий Кочевенко.

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Источник: https://comments.ua/
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