Снова полетят снаряды: эксперты оценили возможность возобновления горячей фазы войны на востоке уже в ноябре

Ноябрь и война. Все чаще звучат тревожные вопросы: что ждет Украину в ракурсе российско-украинского конфликта? Где (и почему) ситуация может обостриться? Действительно ли ситуация тревожная и может снова обостриться ситуация на востоке изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

КПВВ. Фото из открытых источников

Основные усилия сейчас будут сосредоточены на экономическом фронте противостояния

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что нужно дождаться, будет ли реакция РФ – ждать ли ответку на события в Старомарьевке, где 26 октября Объединенные силы с помощью разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 разнесли российскую батарею. И, какова будет реакция украинского президента.

" Не исключаю, что этот удар Bayraktar TB2 санкционировал лично главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный. Что может выйти ему боком, потому что политика президента Владимира Зеленского – не стрелять. Посмотрим, как отреагирует Банковая на такое поведение ВСУ. Вся страна аплодирует, все рады, все довольны. А глава Офиса президента Андрей Ермак, допустим, скажет, что нельзя Россию обижать-расстраивать – и генерала накажут. Хоть решение о применении боевого беспилотника, подчеркиваю, было абсолютно правильным", — отметил Жданов.

При этом, отмечает эксперт, мы всё более втягиваемся в большую экономическую, газовую, транзитную войну.

"Думаю, основные усилия сейчас будут сосредоточены на экономическом фронте противостояния. И на этом фоне военное противостояние может уйти на второй план, – прогнозирует Олег Жданов. – Применение на Донбассе беспилотника Bayraktar TB2 – значимое событие. Мы дали понять русским, что будем их бить. Что больше играть в "не стрелять" не намерены. А потому, скорее всего, будет переключение на экономическую войну".

В ноябре нас ожидает продолжение эскалации в зоне ООС

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко акцентирует, что для потенциального удара по Украине Россия, кроме собственной своей территории, может использовать еще четыре направления: оккупированную часть Донбасса, незаконно аннексировнный Крым, Приднестровье или Беларусь.

"Самая горячая точка всегда будет зона проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, – считает Юрий Кочевенко. – Думаю, в ноябре нас ожидает продолжение эскалации в зоне ООС. Усилятся провокации со стороны противника. Ответы ВСУ будут жестче, чем ранее. И противнику придет или приучится соблюдать перемирие (иначе будет наказан) или сознательно идти на дальнейшее обострение, на повышение ставок".

По мнению эксперта, все последние заявления российского руководства, к сожалению, говорят о грядущем обострении.

"Россия пребывает в истеричной риторике касательно сближения Украины с НАТО . Визит министра обороны США в Киев и его заявления, что двери НАТО для Украины открыты, а Россия является агрессором , лишь усилил истеричность этих заявлений. Всё тот же визит показал практическую готовность Украины стать членом Альянса", – отмечает Юрий Кочевенко.

По его мнению, вопрос уже не стоит в готовности наших вооруженных сил. Но есть ряд вопросов сугубо политического характера – политической воли членов НАТО.

"Но даже в этих обстоятельствах, прямое сотрудничество между Украиной и США, Украиной и теми странами-членами НАТО, которые нас реально поддерживают, по факту указывает, что Украину можно считать членом Альянса. Украинская армия за годы войны изменилась настолько, что НАТО во многом заинтересовано в сотрудничестве с нами. Это уже не движение в одну сторону, это действительно партнерство. Одна из самых сильных и многочисленных армий Европы – украинская – является силой, с которой приходится считаться", – уверен Юрий Кочевенко.

Он напоминает, что в НАТО мы двигаемся вместе с Грузией, у которой тоже достаточно мощная армия, профессиональная, хорошо подготовленная. Численностью в 40 тысяч для 4–миллионной страны – серьезно.

Пробы этих жестких ответов, думаю, мы и будем наблюдать в ноябре и вообще до конца года – в первую очередь на Донбассе. Весь год был напряженным. И, к сожалению, никаких причин для снижения этой напряженности в обозримом будущем нет. Скорее – причины для повышения градуса противостояния", – резюмирует Юрий Кочевенко. "Всё это создает ситуацию, когда Россия впадет в истерику, снова и снова заявляя о неких "красных линиях", переход которых якобы приведет к жесткой реакции

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