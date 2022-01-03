Так не доставайся же ты никому: в Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев

После встречи Нового года с 31 декабря на 1 января слова из детской новогодней песни "раз-два-три! Елочка гори!" приобретают негативный подтекст. В Одессе продавцы "зеленых красавиц" облили соляркой тысячи деревьев, которые не удалось продать до Нового года. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Елки. Фото: из открытых источников

Сообщается, что одесские коммунальщики убрали более 2,5 тыс. брошенных елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

В Суворовской райадминистрации Одесского горсовета сообщили, обидно, что все деревья пришлось утилизировать, а не отправить на корм для животных. Все дело в том, что продавцы решили облить деревья соляркой. Таким образом они решили, чтобы деревья никто не смог использоваться для своих нужд после Нового года.

Брошенных деревьев в этом году оказалось очень много. Поэтому пришлось задействовать не только мусоровозы, но также другую коммунальную технику. Среди которой трактора, грузовики и самосвалы.

В среднем, по предварительным подсчетам, на улицах Одессы было брошено продавцами больше 5 тысяч елок и сосен. Поэтому помимо борьбы со снегом и гололедом у коммунальных служб прибавилось работы с уборкой никому ненужных деревьев. Хотя обычно уборка хвойных начинается после рождественских праздников.

Читайте также на портале "Комментарии" – три идеи новогодней эко-елки для дома – не пострадает ни одно дерево. В Германии придумали отличные идеи, как уберечь природу, не спиливая елки и сосны и при этом не потерять рождественское и новогоднее настроение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!