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Так не доставайся же ты никому: в Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев

В Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев, которые не смогли продать до Нового года

сегодня, 15:27
Автор:

Кравцев Сергей
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После встречи Нового года с 31 декабря на 1 января слова из детской новогодней песни "раз-два-три! Елочка гори!" приобретают негативный подтекст. В Одессе продавцы "зеленых красавиц" облили соляркой тысячи деревьев, которые не удалось продать до Нового года. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Так не доставайся же ты никому: в Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев

Елки. Фото: из открытых источников

Сообщается, что одесские коммунальщики убрали более 2,5 тыс. брошенных елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

В Суворовской райадминистрации Одесского горсовета сообщили, обидно, что все деревья пришлось утилизировать, а не отправить на корм для животных. Все дело в том, что продавцы решили облить деревья соляркой. Таким образом они решили, чтобы деревья никто не смог использоваться для своих нужд после Нового года.

Брошенных деревьев в этом году оказалось очень много. Поэтому пришлось задействовать не только мусоровозы, но также другую коммунальную технику. Среди которой трактора, грузовики и самосвалы.

В среднем, по предварительным подсчетам, на улицах Одессы было брошено продавцами больше 5 тысяч елок и сосен. Поэтому помимо борьбы со снегом и гололедом у коммунальных служб прибавилось работы с уборкой никому ненужных деревьев. Хотя обычно уборка хвойных начинается после рождественских праздников.

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Источник: https://www.unian.net/ecology/v-odesse-prodavcy-oblili-solyarkoy-tysyachi-hvoynyh-derevev-kotorye-ne-smogli-prodat-do-novogo-goda-novosti-odessy-11661100.html
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