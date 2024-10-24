Сын бывшего президента Украины теперь с российским гражданством: детали

Сын президента-беглеца Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении российского пропагандистского информагенства "РИА Новости".

Сын Януковича Александр. Фото: из открытых источников

Как следует из документов, Александр Янукович занимается в России бизнесом – 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Читайте также на портале "Комментарии" — активы бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича планируют национализировать. Соответствующий иск Министерство юстиции Украины направило в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Общая сумма арестованных активов составляет более 100 млн. грн. Планируют национализировать: денежные средства, гостиничный комплекс в Буковеле, земельные участки, корпоративные права, квартиры и паркоместа в г. Киеве, транспортные средства, включая автомобиль Mercedes-Benz GL 550.

Также издание "Комментарии" сообщало – общественная организация "НПУ Межигорье", которая на протяжении многих лет занималась национальным парком "Межигорье", завершила свою миссию. Имущество парка, включая зоопарк, было передано в государственное учреждение "Парк-памятник садово-паркового искусства Межигорье". Однако радость от смены владельца быстро сменилась тревогой за судьбу животных, проживающих на территории зоопарка.

Директор зоопарка Межигорье, Елена, не скрывает своего беспокойства. В интервью "Комментариям" она рассказала, что новое государственное учреждение не имеет ни достаточного количества специалистов, ни необходимых ресурсов для надлежащего ухода за животными. К слову, на территории парка проживают десятки видов представителей фауны: кабаны, муфлоны, благородные олени, ламы, разные подвиды страусов, эму, цесарки, павлины, коровы и много других животных и птиц.



