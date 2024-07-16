Страусы Януковича на грани вымирания: скандал в Межигорье

Общественная организация "НПУ Межигорье", которая на протяжении многих лет занималась национальным парком "Межигорье", завершила свою миссию. Как сообщили "Комментарии.Киев", имущество парка, включая зоопарк, было передано в государственное учреждение "Парк-памятник садово-паркового искусства Межигорье". Однако радость от смены владельца быстро сменилась тревогой за судьбу животных, проживающих на территории зоопарка.

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Директор зоопарка Межигорье, Елена, не скрывает своего беспокойства. В интервью "Комментариям" она рассказала, что новое государственное учреждение не имеет ни достаточного количества специалистов, ни необходимых ресурсов для надлежащего ухода за животными. К слову, на территории парка проживают десятки видов представителей фауны: кабаны, муфлоны, благородные олени, ламы, разные подвиды страусов, эму, цесарки, павлины, коровы и много других животных и птиц.

"У них нет специалистов, нет специалистов, хотя они нам сказали, что у них работает целый животноводческий отдел. По факту я знаю только Инну зоотехника, которая сейчас разрывается на части, и она сама должна доить, чистить, мыть, убирать, раздавать еду, за всем этим ухаживать. Это просто мыльный пузырь, который разыгрывается для того, чтобы замылить нам глаза", — рассказывает Елена.

ОО "НПУ Межигорье" предлагало взять животных на ответственное хранение, обеспечив им надлежащий уход и условия проживания. Однако руководитель государственного учреждения Сергей Юзвенко отказался от этого предложения, уверяя, что у них есть "целый животноводческий отдел".

Елена утверждает, что это не соответствует действительности: "3 месяца они ходили по территории и в зоопарке в частности, ни людей, ни ведер, ни кормов – ничего у них не готово".

Ситуацию усложняют ночные вызовы ветеринаров по ложным сообщениям о массовом отравлении животных.

“Меня набрали специалисты ветеринарной службы районной, которая нас занимается и спросили “Лена, что происходит? Всех нас, всех ветеринаров этого района срочно собирают в Межигорье. У вас массовое отравление, гибнут животные? А я только приехала с фермы, и я не могу понять, какие животные погибают. Я только что оттуда приехала. Уже сегодня я четко знаю, что спикера Юзвенко Ирина Головатова дала указание. Она позвонила и дала такую информацию, что массовое отравление, гибнут животные, срочно всех врачей собрать в Межигорье. Зачем? Я до сих пор не понимаю”. – рассказала Елена.

Пока судьба животных зоопарка Межигорье остается неопределенной. ОО "НПУ Межигорье" готово взять животных на ответственное хранение, но государственное учреждение отказывается от этой помощи. Смогут ли новые владельцы обеспечить надлежащий уход за животными, покажет время.