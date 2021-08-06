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Свободный от коронавируса город: в Моршине вакцинировали 66% взрослого населения

В курортном городке уже две дозы вакцины получило почти 70% горожан

сегодня, 15:18
Автор:

Лиля Воробьева

За два месяца в прикарпатском городе Моршин на коронавирус не заболел ни один его житель. Предотвратить смертельный недуг, который пленил весь мир, помогла почти стопроцентная вакцинация. В курортном городке уже две дозы вакцины получило почти 70% горожан. Информирует об этом на своей странице в Facebook Министерство здравоохранения.

Свободный от коронавируса город: в Моршине вакцинировали 66% взрослого населения

Моршин (фото из открытых источников)

Горожанам повезло, ведь их город выбрали для реализации пилотного проекта в борьбе с пандемией.

Как информируют представители Минздрава, "по крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, завершили вакцинацию двумя дозами — 66%".

Можно сказать, что львовский Моршин — это территория, которая свободна от смертельного вируса. Ведь диагноз "COVID-19" местному горожанину ставили еще 20 июня. Новых зарегистрированных пациентов с вирусом сейчас в городе нет.

Жители города вакцинировались вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Важно, что Минздрав информирует о том, что сейчас провакцинировано уже около четырех миллионов украинцев.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Ляшко рассказал, какую помощь окажет Германия Украины в борьбе с COVID-19. Правительство Германии может дать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. В Берлине считают это важным шагом. Он добавил, что в случае, когда человек не может получить вторую дозу этой или иной вакцины, необходимо обратиться на горячую линию 0 800 60 20 19. По его словам, отсутствие вакцин на местах объясняется скорее всего человеческим фактором. Как известно, Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1914506182045811
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