Свинец, пестициды, микропластик: какая ситуация с загрязнением Черного моря



















В Киеве состоялся круглый стол "Экологическая ответственность бизнеса", инициатором которой выступила Эко-Гильдия Украины. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Черное море в Одессе, фото из открытых источников

Во время выступления одна из экспертов Елена Марушевская, представляющая проект ЕС-ПРООН "Европейский Союз для экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS), рассказала о загрязнении Черного моря.

По ее словам, Черное море гораздо больше загрязнено по сравнению с Антарктидой, ведь в него впадают большие реки и вода оттуда никуда дальше не двигается. Все вещества, попадающие в морскую воду там и остаются.

В настоящее время в морской воде имеется 17 вредных веществ, загрязняющих природу, в то время как в организмах рыб, креветок и других морских животных накапливается до 75 различных химических соединений. В качестве примера эксперт приводит исследования тканей мертвого дельфина, которого обнаружили на побережье.

"Когда мы проводили анализ мертвого дельфина, все слышали, что они периодически выбрасываются у нас на берегах, то оказалось, что этот мертвый дельфин — "фабрика химикатов": не только свинец в избыточном количестве, но и пестициды, пластиком желудок забит. Конечно, такая ситуация не может не вызывать беспокойства", — говорит Елена Марушевская .

Кроме того, морскую воду загрязняют и инсектициды, которыми пользуются огородники и селяне, обрабатывая картофель или другие овощи. После дождей инсектициды, такие как хлорпирифос попадают в реку, а оттуда — в море. Об этом известно из исследований, проводимых экологами, которые взяли на пробу воду из бассейна Южного Буга. Первая проба показала, что в речной воде превышение хлорпирифоса в 300 раз, а через несколько часов вода "очистилась", то есть загрязняющие вещества переместились дальше по течению.

Как рассказала эксперт, остатки хлорпирифоса были обнаружены в донных отложениях в Черном море. Проблема в том, что вредные для окружающей среды инсектициды и пестициды активно используются в Украине, а вот в ЕС это запрещено.

Человек тоже может стать жертвой химикатов, если часто употребляет морские продукты, отмечает Елена Марушевская. Среди вредных веществ, найденных в морской воде - "Ибупрофен" хлорпирифос, остатки крема от загара и другие соединения.

Иностранные ученые исследуют содержание химических соединений в морских обитателях и ведут базу данных. Ученые рассчитывают какая у этих соединений токсичность для живых организмов. Этими вопросами занимается химическое агентство Европейского Союза. Чтобы выяснить, какие соединения антропогенного происхождения, результаты исследований сравнивают с исследованиями воды в Антарктиде.

"Благодаря нашему черноморскому проекту в Европейском Союзе начали процесс запрета двух пестицидов. В нашем Черном море они тоже были найдены. Эти данные добавились к тем, которые уже у них были, чтобы возбудить дело против этих распространителей пестицидов", — говорит эксперт.

С другой стороны, процесс запрета производства или продажи пестицида не так уж быстр. Сначала предпринимателям дают определенное время для перехода или установки фильтрующих соединения очистных сооружений. В Украине даже нет фильтров от органических соединений, поэтому важно мнение и давление общественности, чтобы уменьшить количество загрязнителей в Черном море, убеждает Елена Марушевская.

Как мы писали ранее, мировые бренды призывали подписать экологическое соглашение.

Полное видео круглого стола можно посмотреть на канале Комментарии.

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