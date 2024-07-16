Свет в каждый дом: как Укрэнерго готовится пережить зиму

НЭК "Укрэнерго" активно готовится к отопительному сезону 2024-2025, но достаточно ли амбициозные планы компании и хватит ли привлеченных средств для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных российских атак, разбирались "Комментарии".

Что планируется сделать к отопительному сезону 2024-2025: Укрэнерго

Комплексный подход Укрэнерго к подготовке к зиме включает в себя восстановление и модернизацию сети, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для развития рынка электроэнергии.

Восстановление и модернизация высоковольтной сети

Пока известно, что компания восстановила большинство поврежденных высоковольтных объектов и увеличила пропускную способность сети. В частности, благодаря 1,4 млрд евро международной помощи, Укрэнерго восстановило более 90% высоковольтных объектов, поврежденных российскими атаками. Кроме того, как сообщили в "Укрэнерго", специалисты построили инженерную защиту на своих объектах, что значительно снижает риски отключений в результате будущих атак.

"Специалисты "Укрэнерго" также добавили прочности высоковольтной сети (системе передачи энергии): пополнили состав высоковольтного оборудования и построили инженерную защиту на наших объектах, которая сейчас позволяет в разы минимизировать последствия российских поражений", — отметили в "Укрэнерго".

Привлечение инвестиций для строительства новых мощностей

Укрэнерго планирует привлечь до 6 млрд. долларов инвестиций для строительства 3,5-4 ГВт новых мощностей генерации. Речь идет о небольших маневровых электростанциях, системах накопления энергии и объектах возобновляемой энергетики, которые будут рассредоточены по всей стране.

Новые правила игры на рынке электроэнергии

Для привлечения инвестиций НКРЭКУ позволила Укрэнерго заключать пятилетние контракты на покупку вспомогательных услуг у производителей электроэнергии. Это гарантирует инвесторам окупаемость их вложений и создает благоприятные условия для постройки новых объектов генерации. Укрэнерго уже готовится к проведению первого аукциона по покупке вспомогательных услуг на долгосрочный период.

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