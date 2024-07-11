Свет будут выключать меньше: что изменится в энергосистеме Украины

В конце июля в Украине улучшится ситуация в энергосистеме и уменьшится количество и продолжительность отключения света. Причиной этого станет возобновление работы блока АЭС и уменьшение температуры воздуха.



Отключений света станет меньше. Фото из открытых источников

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко 11 июля сделал заявление о графиках постоянных и длительных отключений света.

"На мой взгляд, он будет продолжаться дней 10, а дальше будет уменьшаться. Будет спадать жара, планируется ввод в эксплуатацию одноатомного блока и, возможно, улучшится ситуация на тепловых и гидроэлектростанциях. Можно уже с конца июля, начала августа ожидать меньших отключений", — сказал Омельченко.

Однако Омельченко подчеркнул, что графики отключений электроэнергии сократятся при отсутствии ударов по энергетической системе Украины.

Заявление директора энергетических программ Центра Разумкова подтверждает член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, в 20 числах июля запланирован выход из ремонта ряда энергетических объектов, в том числе и атомных, которые снизят периоды отключений света.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на постоянные отключения света и дал задание министру энергетики. Теперь глава Минэнерго Герман Галущенко должен ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые делает страна для улучшения ситуации.

Также "Комментарии" писали, что в "Укрэнерго" назвали четыре основных фактора, влияющих на отключение электроэнергии в домах украинцев.