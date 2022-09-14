Свадебный бум: где в Украине женятся и разводятся больше всего

Война, неопределенность, апатия – это все не об Украине и украинском. Подтверждением тому является то, что за первые 6 месяцев 2022 года было зарегистрировано рекордное количество браков – 103 903. Для сравнения, в 2021 году за этот же период было зарегистрировано на 21% меньше браков. Если же взять эти показатели за последние 7 лет, то в нынешнем году тоже есть абсолютный рекорд. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет "Опендабот".

Свадьба. Фото: из открытых источников

Есть еще один приятный показатель. Количество разводов тоже существенно снизилось по сравнению с показателем за тот же период в прошлом году. Количество разводов снизилось почти вдвое – на 42%.

По количеству бракосочетаний на первом месте Днепропетровская область и это при том, что регион расположен прямо на линии фронта. За этот период в области было зарегистрировано 13 025 семей. Также увеличение числа браков отмечается во всех западных областях. Единственным аутсайдером в этом плане есть Черновицкая область. Там с начала года количество браков снизилось на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Интересно также то, что по количеству разводов Днепропетровская область также является лидером по Украине. Там зафиксировано 943 развода.

Адвокат Ольга Шевченко обращает внимание на то, что нужно учитывать объективный фактор, который заключается в том, что многие женщины с детьми уехали за пределы страны, когда мужчины остались в Украине из-за невозможности уехать. При этом среди выехавших женщин немало таких, которые уже не планируют возвращаться к своим мужчинам и просто не имеют возможности, чтобы развестись.

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