Высшие члены Палаты представителей республиканцев представили отчет о "плане победы в Украине". В документе представлены данные проверок о нецелевом использовании или хищении помощи США для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox News.

Новый отчет США о коррупции и хищении помощи в Украине. Фото из открытых источников

В новом отчете от республиканцев указано, что в настоящее время инспекции проверок не выявили никаких коррупционных факторов в помоще Украине от Соединенных Штатов.

"По состоянию на ноябрь 2023 года Генеральные инспекторы Министерства обороны США и USAID не обнаружили никакого значительного перенаправления, хищения или нецелевого использования помощи США в Украине", — указано в документе республиканцев.

Отчет сформирован на основе 96 текущих и запланированных проверок из 20 ведомств, осуществляющих мониторинг, аудит и оценку деятельности, связанной с помощью Украины. Из них полностью завершено 39 проверок.

Авторы документа указывают, что отчет об отсутствии хищения помощи США для Украины должен снять обеспокоенность у американских чиновников, критикующих коррупцию в Украине и не одобряющих выделение нового пакета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден критикует Конгресс США, который не может принять решение о новом пакете помощи Украине. Республиканцы настаивают на включении пункта о дополнительном финансировании защиты границ США в крупный пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины и Израиля, однако демократы против такого решения.

Также "Комментарии" писали, что в Госдепартаменте рассказали, что означает для США победа Украины в войне против России.