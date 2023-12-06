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Существует ли хищение помощи США в Украине: новый отчет республиканцев

В США опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Высшие члены Палаты представителей республиканцев представили отчет о "плане победы в Украине". В документе представлены данные проверок о нецелевом использовании или хищении помощи США для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox News.

Существует ли хищение помощи США в Украине: новый отчет республиканцев

Новый отчет США о коррупции и хищении помощи в Украине. Фото из открытых источников

В новом отчете от республиканцев указано, что в настоящее время инспекции проверок не выявили никаких коррупционных факторов в помоще Украине от Соединенных Штатов.


"По состоянию на ноябрь 2023 года Генеральные инспекторы Министерства обороны США и USAID не обнаружили никакого значительного перенаправления, хищения или нецелевого использования помощи США в Украине", — указано в документе республиканцев.

Отчет сформирован на основе 96 текущих и запланированных проверок из 20 ведомств, осуществляющих мониторинг, аудит и оценку деятельности, связанной с помощью Украины. Из них полностью завершено 39 проверок.

Авторы документа указывают, что отчет об отсутствии хищения помощи США для Украины должен снять обеспокоенность у американских чиновников, критикующих коррупцию в Украине и не одобряющих выделение нового пакета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден критикует Конгресс США, который не может принять решение о новом пакете помощи Украине. Республиканцы настаивают на включении пункта о дополнительном финансировании защиты границ США в крупный пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины и Израиля, однако демократы против такого решения.

Также "Комментарии" писали, что в Госдепартаменте рассказали, что означает для США победа Украины в войне против России.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/internal-memo-pro-ukraine-republicans-aid-increasingly-skeptical-gop
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