Когда любовь и страсть к жизни не угасают даже десятилетиями спустя, получается такая история. Пожилая пара из Великобритании решила отпраздновать 70 лет совместной жизни не ужином или поездкой, а покупкой нового Porsche 911 GT3.

Супруги из Британии отметили 70 лет брака: какой удивительный подарок себе сделали

Фотографию счастливых супругов – мистера и миссис Эванс – опубликовал Porsche Centre Bournemouth.

На снимке пара позирует рядом со своим новым спорткаром, выкрашенным в глубокий зеленый оттенок Oak Green Metallic Neo. Автомобиль также выделяется серебристыми колесами с центральным замком, подчеркивающим классический стиль GT3.

Согласитесь, редкий способ отметить 70-летие свадьбы, но именно в этом и кроется красота истории: любовь к скорости и жизни может быть вечной. Даже когда тебе за девяносто, можно по-настоящему радоваться новым дорогам и мечтам.

Porsche в своем посту отметил, что был рад стать частью такого "стильного праздника любви и преданности".

"Поздравляем мистера и миссис Эванс, недавно отметивших 70-ю годовщину свадьбы. Они доказывают, что никогда не поздно для новых приключений!" – написал дилерский центр в своем посту.

И так, похоже, что у мистера и миссис Эванс отличный вкус: Oak Green Metallic Neo считается одним из самых элегантных и востребованных оттенков на палитре Porsche.

