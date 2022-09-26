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Судья Богдан Львов потроллил журналистов «Схем» доказательствами, указав на признаки подделки

Судья Львов показал одну из якобы заполненных форм на получение российского паспорта, которую обнародовали журналисты «Схем»

сегодня, 14:27
Автор:

Кравцев Сергей
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После выхода расследования программы "Схемы" про (якобы) наличие российского гражданства у заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, судья сам решил ответить журналистам. Богдан Львов написал в своем Фейсбук, что ряд документов из расследования "Схем" — имеют все признаки подделки. 

Судья Богдан Львов потроллил журналистов «Схем» доказательствами, указав на признаки подделки

Богдан Львов. Фото: из открытых источников

В качестве примера, судья Львов показал одну из (якобы) заполненных форм на получение российского паспорта, которую предъявили журналисты "Схем". Дата заполнения данной формы указывает на то, что её заполнили за несколько месяцев до того, как бланки данного образца вообще появились в обращении в РФ. То есть, существует два способа, как мог появиться подобный бланк: первый – его вернули из будущего и заполнили, а второй – самая настоящая подделка. 

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Также Богдан Львов добавил, что расценивает атаку на судей с помощью недостоверных документов и медиа как прямую угрозу давления на независимую судебную ветвь. Он пообещал в ближайшее время поднять этот вопрос в обращении к Президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку. Тему давления на судей в Украине обсудят в ближайшее время и с конгрессменами США, так как и США и ЕС являются финансовыми донорами судебной реформы.

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