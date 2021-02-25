Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала: список

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Ольга Чародий
СБУ потребовала от Нацкомиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, наложить арест на
Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный",
"Картель" и "Сплетница".
СБУ, фото - из открытых источников
Как сообщает регулятор, департамент контрразведывательной
защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ сослался на
постановление следственного судьи Киевского райсуда Харькова Колесник С.А. от 23
февраля (дело №953/16996/20, п/п 1-кс/953/1590/21 в уголовном производстве
№22020220000000124 от 01.10.2020).
Данное решение было принято после того, как киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Документ обязывает интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций закрыть доступ к этим Telegram-каналам до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке.
Как сообщала ранее СБУ, спецслужбы России привлекли
украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических
всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Кроме "Легитимного",
"Резидента", "Картеля" и "Сплетницы", это –
"Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное
Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер",
"Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Напомним, всего украинские спецоперативники определили 50 заказчиков. Оплату проводили через сообщников. Со счетов в украинских банках деньги в валюте переводили в непризнанную"ПМР", Молдову или РФ. Деятельность указанных каналов в СБУ характеризуют как такую, которая направлена на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине. Главная цель — дискредитировать органы государственной власти, влиять на государственную политику, искусственно создавать социальную напряженность и протестные настроения среди украинцев.
Удалось задержать в столице одну из ключевых фигуранток производства. Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, скрывающемуся от следствия за рубежом.
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