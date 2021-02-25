logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.02.2021

BTC/USD

48694.02

ETH/USD

1588.62

LTC/USD

176.94

НБУ 25.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала: список
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала: список

Спецслужбы России привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий

СБУ потребовала от Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, наложить арест на Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".

Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала: список

СБУ, фото - из открытых источников

Как сообщает регулятор, департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ сослался на постановление следственного судьи Киевского райсуда Харькова Колесник С.А. от 23 февраля (дело №953/16996/20, п/п 1-кс/953/1590/21 в уголовном производстве №22020220000000124 от 01.10.2020).

Данное решение было принято после того, как киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Документ обязывает интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций закрыть доступ к этим Telegram-каналам до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке.

Как сообщала ранее СБУ, спецслужбы России привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Кроме "Легитимного", "Резидента", "Картеля" и "Сплетницы", это – "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Напомним, всего украинские спецоперативники определили 50 заказчиков. Оплату проводили через сообщников. Со счетов в украинских банках деньги в валюте переводили в непризнанную"ПМР", Молдову или РФ. Деятельность указанных каналов в СБУ характеризуют как такую, которая направлена на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине. Главная цель — дискредитировать органы государственной власти, влиять на государственную политику, искусственно создавать социальную напряженность и протестные настроения среди украинцев.

Удалось задержать в столице одну из ключевых фигуранток производства. Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, скрывающемуся от следствия за рубежом.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2055&language=uk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ