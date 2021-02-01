В Украине популярные Telegram-каналы работали на Россию - СБУ

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Таисия Ерохина
Служба безопасности Украины предала огласке масштабную агентурную сеть. Речь идет о разведывательно-подрывной деятельности на заказ спецслужб Российской Федерации, которая велась через ряд популярных Telegram-каналов. Об этом сообщается на сайте ведомства сегодня, 1 февраля.
СБУ. Фото из открытых источников
По данным СБУ, агентурную сеть создал так называемый 85 Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В их составе харьковчане и одесситы, которые активно выступали за так называемую "русскую весну". В ведомстве отметили, что они сейчас "базируются" на территории подконтрольной РФ Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.
Руководителем назван одессит, который причастен к организации массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас находится в розыске по нескольким статьям УК.
Всего украинские спецоперативники определили 50 заказчиков. Оплату проводили через сообщников. Со счетов в украинских банках деньги в валюте переводили в непризнанную"ПМР", Молдову или РФ.
Деятельность указанных каналов в СБУ характеризуют как такую, которая направлена на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине. Главная цель — дискредитировать органы государственной власти, влиять на государственную политику, искусственно создавать социальную напряженность и протестные настроения среди украинцев.
Удалось задержать в столице одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) УКУ. Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, скрывающемуся от следствия за рубежом.
Напомним, Telegram-каналы сообщают о внутренних войнах в Офисе президента. Действительно ли они происходят и кто против кого может воевать? "Комментарии" узнали ответы.
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