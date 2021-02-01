В Украине популярные Telegram-каналы работали на Россию - СБУ

Служба безопасности Украины предала огласке масштабную агентурную сеть. Речь идет о разведывательно-подрывной деятельности на заказ спецслужб Российской Федерации, которая велась через ряд популярных Telegram-каналов. Об этом сообщается на сайте ведомства сегодня, 1 февраля.

СБУ. Фото из открытых источников

По данным СБУ, агентурную сеть создал так называемый 85 Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В их составе харьковчане и одесситы, которые активно выступали за так называемую "русскую весну". В ведомстве отметили, что они сейчас "базируются" на территории подконтрольной РФ Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

"Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов, — говорится в сообщении. — Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live"".

Руководителем назван одессит, который причастен к организации массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас находится в розыске по нескольким статьям УК.

"Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах", — сообщили в СБУ.

Всего украинские спецоперативники определили 50 заказчиков. Оплату проводили через сообщников. Со счетов в украинских банках деньги в валюте переводили в непризнанную"ПМР", Молдову или РФ.

Деятельность указанных каналов в СБУ характеризуют как такую, которая направлена на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине. Главная цель — дискредитировать органы государственной власти, влиять на государственную политику, искусственно создавать социальную напряженность и протестные настроения среди украинцев.

Удалось задержать в столице одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) УКУ. Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, скрывающемуся от следствия за рубежом.

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