Суд не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве Шеремета - Антоненко едет в СИЗО

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Дмитрий Симоненко
Апелляционный суд города Киева не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко - Riffmastera относительно изменения ему меры пресечения. Певец возвращается в СИЗО.
Несмотря на то, что судье были непонятны доводы прокуратуры об опасности нахождения Антоненко под домашним арестом, суд принял решение оставить его в следственном изоляторе.
В зале суда люди, которые пришли поддержать подозреваемого Антоненко были возмущена решением служителей Фемиды и назвали его заранее спланированным, поскольку коридор для вывоза Riffmastera из суда правоохранители стали готовить за полчаса до вынесения вердикта.
Уже в следующую пятницу, 11 декабря, в Шевченковском районном суде столицы состоится заседание с целью избрания меры пресечения для Андрея Антоненко, так как прежний срок истекает.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд удовлетворить его просьбу в допросе 263 человек. Известно, что прокурор изложил свою просьбу во время очередного заседание суда присяжных по делу убийства российского журналиста Павла Шеремета.
Кроме того, порталу стало известно, что 6 октября группа поддержки подозреваемого в соучастии в убийстве российского журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заблокировала выезд автозака с территории суда после заседания. На требования полицейских прекратить беспорядки протестующие не отреагировали, а напротив — вышли на дорогу по улице Соломенской и перекрыли движение транспорта.
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