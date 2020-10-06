Полиция расследует беспорядки под судом после рассмотрения дела Антоненко

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Дмитрий Симоненко
Полиция
оценит действия своих сотрудников, а также и участников массовых беспорядков после
заседания суда над Андреем Антоненко. Об этом сообщает пресс-служба Национальной
полиции.
Фото: Радио Свобода
По версии
представителей правоохранительного ведомства, группа поддержки подозреваемого в
соучастии в убийстве российского журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заблокировала
выезд автозака с территории суда после заседания. На требования полицейских прекратить беспорядки протестующие не отреагировали, а напротив вышли на дорогу по улице Соломенской
и перекрыли движение транспорта.
По словам
пресс-службы полиции, ее сотрудникам пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы
создать коридор для автозака, в результате чего произошли столкновения с
активистами. В дальнейшем движение спецтранспорта было восстановлено.
Также, в
сообщении подчеркивается, что правоохранители проведут проверку и оценят
действия каждого участника ситуации.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Во время сегодняшнего
заседания суд также не изменил меру пресечения подозреваемому.
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