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Полиция расследует беспорядки под судом после рассмотрения дела Антоненко

По словам участников акции поддержки Антоненко, правоохранители превысили полномочия, толкая людей на землю и наступая на них

сегодня, 23:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Полиция оценит действия своих сотрудников, а также и участников массовых беспорядков после заседания суда над Андреем Антоненко. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция расследует беспорядки под судом после рассмотрения дела Антоненко

Фото: Радио Свобода

По версии представителей правоохранительного ведомства, группа поддержки подозреваемого в соучастии в убийстве российского журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заблокировала выезд автозака с территории суда после заседания. На требования полицейских прекратить беспорядки протестующие не отреагировали, а напротив вышли на дорогу по улице Соломенской и перекрыли движение транспорта.

По словам пресс-службы полиции, ее сотрудникам пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы создать коридор для автозака, в результате чего произошли столкновения с активистами. В дальнейшем движение спецтранспорта было восстановлено.

Также, в сообщении подчеркивается, что правоохранители проведут проверку и оценят действия каждого участника ситуации.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Во время сегодняшнего заседания суд также не изменил меру пресечения подозреваемому. 


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