kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко

Следующее заседание состоится через 10 дней, 8 октября

28 сентября 2020, 21:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Столичный суд Шевченковского района отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные обязательства, главному подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.  Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Дело Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко

Источник: tk.media

Очередное заседание суда по "делу Шеремета" состоялось сегодня, 28 сентября. В следующий раз судебное рассмотрение об убийстве медийника пройдет 8 октября.

 "Перед этим суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитников Антоненко в изменении ему меры пресечения", — сообщил в Twitter Марьян Кушнир.

Также известно, что представитель прокуратуры во время сегодняшнего заседания суда зачитал сокращенный вариант обвинительного приговора, кроме того, был определен судейский состав.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 9 сентября, путем жеребьевки были определены три основных присяжных по делу об убийстве российского медийщика Павла Шеремета, а также два запасных присяжных, которые в случае необходимости, заменят основной состав. Двух кандидатов отвели от слушания дела.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости