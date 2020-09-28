Дело Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко

Столичный суд Шевченковского района отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные обязательства, главному подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Источник: tk.media

Очередное заседание суда по "делу Шеремета" состоялось сегодня, 28 сентября. В следующий раз судебное рассмотрение об убийстве медийника пройдет 8 октября.

"Перед этим суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитников Антоненко в изменении ему меры пресечения", — сообщил в Twitter Марьян Кушнир.

Также известно, что представитель прокуратуры во время сегодняшнего заседания суда зачитал сокращенный вариант обвинительного приговора, кроме того, был определен судейский состав.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 9 сентября, путем жеребьевки были определены три основных присяжных по делу об убийстве российского медийщика Павла Шеремета, а также два запасных присяжных, которые в случае необходимости, заменят основной состав. Двух кандидатов отвели от слушания дела.

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