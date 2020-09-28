Дело Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко

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Дмитрий Симоненко
Столичный суд Шевченковского района отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные обязательства, главному подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Марьян Кушнир.
Источник: tk.media
Очередное заседание суда по "делу Шеремета" состоялось
сегодня, 28 сентября. В следующий раз судебное рассмотрение об убийстве
медийника пройдет 8 октября.
Также известно, что представитель прокуратуры во время сегодняшнего
заседания суда зачитал сокращенный вариант обвинительного приговора, кроме того, был
определен судейский состав.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что 9 сентября, путем жеребьевки были определены три основных
присяжных по делу об убийстве российского медийщика Павла Шеремета, а также два
запасных присяжных, которые в случае необходимости, заменят основной состав.
Двух кандидатов отвели от слушания дела.
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