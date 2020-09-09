«Дело Шеремета»: определен список присяжных в суде против обвиняемых

Сегодня, 9 сентября, путем жеребьевки были определены три основных присяжных по делу об убийстве российского медийщика Павла Шеремета, а также два запасных присяжных, которые в случае необходимости, заменят основной состав. Двух кандидатов было отведено. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы "Сенс-Украина", сотрудники которой выступают правозащитниками подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: focus.ua

Основными присяжными были выбраны предприниматель Григорий Фирсов, также он будет выполнять роль арбитражного управляющего; домохозяйка Наталья Глоба и пенсионер Юрий Михайленко.

Запасными присяжными стали Юрий Федоренко - предприниматель в сфере управления недвижимым имуществом и безработная Людмила Яковенко, которая ранее работала в банковой сфере.

Следующее заседание суда с участием основного состава присяжных состоится в конце сентября, 28 числа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 25 августа суд продлил меру пресечения обвиняемым. Андрей Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко - под домашним арестом до 23 октября.

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