«Дело Шеремета»: определен список присяжных в суде против обвиняемых

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 9 сентября, путем жеребьевки были определены три основных присяжных по делу об убийстве российского медийщика Павла Шеремета, а также два запасных присяжных, которые в случае необходимости, заменят основной состав. Двух кандидатов было отведено. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы "Сенс-Украина", сотрудники которой выступают правозащитниками подозреваемого Андрея Антоненко.
Источник: focus.ua
Основными присяжными были выбраны предприниматель Григорий Фирсов, также он будет выполнять роль арбитражного управляющего; домохозяйка Наталья Глоба и пенсионер Юрий Михайленко.
Запасными присяжными стали Юрий Федоренко - предприниматель в сфере управления недвижимым имуществом и безработная Людмила Яковенко, которая ранее работала в банковой сфере.
Следующее заседание суда с участием основного состава присяжных состоится в конце сентября, 28 числа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 25 августа суд продлил меру пресечения обвиняемым. Андрей Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко - под домашним арестом до 23 октября.
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